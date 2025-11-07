Alex Marquez firma il miglior tempo nelle Pre-Qualifiche di Portimao, seguito da Bagnaia, Acosta e Bezzecchi. Partiranno dal Q1 invece Marini, Morbidelli, Quartararo, Bulega e Bastianini. Sabato qualifiche alle 11.50 e Sprint Race alle 16. Domenica gara lunga alle 14. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

