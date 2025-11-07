Offerte Sky
MotoGP, GP Portogallo: i 10 piloti qualificati al Q2 delle qualifiche a Portimao

Alex Marquez firma il miglior tempo nelle Pre-Qualifiche di Portimao, seguito da Bagnaia, Acosta e Bezzecchi. Partiranno dal Q1 invece Marini, Morbidelli, Quartararo, Bulega e Bastianini. Sabato qualifiche alle 11.50 e Sprint Race alle 16. Domenica gara lunga alle 14. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

GP Portogallo, i dieci piloti qualificati al Q2

Alex Marquez firma il miglior tempo nelle Pre-Qualifiche di Portimao, seguito da Bagnaia, Acosta...

Le FOTO del debutto di Bulega in MotoGP

Nicolò Bulega sorprende al debutto in MotoGP: nel primo turno della sua vita in top class, le...

Ducati, ecco le Panigale omaggio a Marquez-Bagnaia

Ducati celebra i suoi campioni e direttamente da Eicma presenta le Panigale V2 in edizione...

GP Portogallo: i segreti del circuito di Portimao

Il Motomondiale sbarca a Portimao per il penultimo appuntamento della stagione. Si parte giovedì...

MotoGP torna in Europa: nel weekend c'è Portimao

MotoGP pronta al rientro in Europa per il gran finale del 2025: appuntamento dal 7 al 9 novembre...

    Moto2: vola Canet, anche Gonzalez e Moreira al Q2

    Canet è stato il più veloce a Portimao davanti a Dixon e Arenas. Quarto Gonzalez, staccato di 9...

    Pre-qualifiche Moto3: Almansa davanti, 4° Foggia

    Almansa ha chiuso in testa il venerdì di Portimao, 4° un ottimo Foggia, tornato dopo due gare...

    Moto3, Snipers sceglie Rios e Carraro per il 2026

    Confermato l’italiano, debutto a tempo pieno nel Mondiale per lo spagnolo proveniente dal...