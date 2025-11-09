Bagnaia, caduta e ritiro nel GP Portogallo a Portimao. FOTO-VIDEO
Scivolata e ritiro per Pecco Bagnaia nel GP Portogallo. Il pilota Ducati, nel corso dell'11° giro e mentre occupava la 4^ posizione, ha perso l'anteriore nella staccata della curva 10 ed è finito nella ghiaia. Terzo posto nel Mondiale quasi definitivamente sfumato per il torinese, con Bezzecchi che è a +35 con 37 punti ancora a disposizione. "Stavo spingendo per arrivare più avanti possibile, mi si è chiusa in maniera simile a Phillip Island. Quando spingi più succedere"
- “Oggi abbiamo fatto un piccolo passo avanti rispetto a ieri, riuscivo a essere più incisivo e competitivo - ha commentato su Sky -. Non ero abbastanza veloce per lottare per il podio, ma finire 4° si poteva fare. Stavo allungando bene su Quartararo, stavo spingendo forte per provare ad arrivare più avanti possibile. Mi si è chiusa in maniera simile a Phillip Island, allo stesso modo più o meno. Quindi abbastanza presto ma quando spingi può succedere. E niente, sono caduto”.