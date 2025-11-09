Scivolata e ritiro per Pecco Bagnaia nel GP Portogallo. Il pilota Ducati, nel corso dell'11° giro e mentre occupava la 4^ posizione, ha perso l'anteriore nella staccata della curva 10 ed è finito nella ghiaia. Terzo posto nel Mondiale quasi definitivamente sfumato per il torinese, con Bezzecchi che è a +35 con 37 punti ancora a disposizione. "Stavo spingendo per arrivare più avanti possibile, mi si è chiusa in maniera simile a Phillip Island. Quando spingi più succedere"

LA CADUTA DI BAGNAIA A PORTIMAO. VIDEO