Bagnaia, caduta e ritiro nel GP Portogallo a Portimao. FOTO-VIDEO

Scivolata e ritiro per Pecco Bagnaia nel GP Portogallo. Il pilota Ducati, nel corso dell'11° giro e mentre occupava la 4^ posizione, ha perso l'anteriore nella staccata della curva 10 ed è finito nella ghiaia. Terzo posto nel Mondiale quasi definitivamente sfumato per il torinese, con Bezzecchi che è a +35 con 37 punti ancora a disposizione. "Stavo spingendo per arrivare più avanti possibile, mi si è chiusa in maniera simile a Phillip Island. Quando spingi più succedere"

LA CADUTA DI BAGNAIA A PORTIMAO. VIDEO

    Moto2, Moreira campione se... LE COMBINAZIONI

    verso valencia

    Dopo la vittoria in Portogallo, il brasiliano è veramente a un passo dal titolo di campione del...

    Moreira vince a Portimao: ha le mani sul Mondiale

    PORTIMAO

    Quinta vittoria stagionale per il brasiliano, che ha ormai il Mondiale in pugno. Per il rivale...

    Warm up: 1° Bezzecchi, 3° Morbidelli, 7° Bagnaia

    GP PORTOGALLO

    l pilota dell'Aprilia, in pole a Portimao, è stato il più veloce con il tempo di 1:38.292. Alle...