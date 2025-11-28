Venerdì intenso al Ranch per l'11^ 100km dei Campioni: prima le qualifiche, con la pole di Moreira, poi la prima Sprint della storia della manifestazione (vinta da Valentino Rossi) e infine l'Americana, che ha visto trionfare Bartolini. Spavento per Pasini, finito in ospedale dopo una caduta: "Sto bene", ha tranquillizzato il commentatore Sky. Di seguito risultati e immagini di giornata (ricordiamo che sui nostri canali andrà in onda prossimamente uno speciale sull'evento)

L'ENTRY LIST DELLA 100 KM DEI CAMPIONI