100 km dei Campioni: Valentino Rossi vince la Sprint, Americana a Bartolini. FOTO
Venerdì intenso al Ranch per l'11^ 100km dei Campioni: prima le qualifiche, con la pole di Moreira, poi la prima Sprint della storia della manifestazione (vinta da Valentino Rossi) e infine l'Americana, che ha visto trionfare Bartolini. Spavento per Pasini, finito in ospedale dopo una caduta: "Sto bene", ha tranquillizzato il commentatore Sky. Di seguito risultati e immagini di giornata (ricordiamo che sui nostri canali andrà in onda prossimamente uno speciale sull'evento)
- Il brasiliano Diogo Moreira, campione del mondo Moto2 e prossimo pilota MotoGP con il team Lcr Honda, ha brillato nelle qualifiche, centrando il miglior tempo davanti al padrone di casa Valentino Rossi. In prima fila anche Elia Bartolini e Marco Bezzecchi
- Al Ranch di Tavullia si è corsa la prima Sprint nella storia della 100km dei Campioni. E chi poteva vincerla se non Valentino Rossi? Il 'Dottore' ha preceduto il fratello Luca Marini ed Elia Bartolini
- Elia Bartolini ha invece trionfato nell'Americana, la tradizionale gara a eliminazione alla vigilia della 100 km dei Campioni vera e propria in programma sabato 29 novembre. Il 22enne di Cesena, che succede a Luca Marini (vincitore delle ultime edizioni), ha preceduto Moreira, Bulega e Senna Agius
- La 100km dei Campioni di Mattia Pasini, pilota-commentatore di Sky Sport, è invece finita con un "giretto in elicottero" dopo una caduta. Il 'Paso' ha comunque tranquillizzato sui social: "Grazie a tutti i super medici, tranquilli: sto bene!"