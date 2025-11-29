100 km dei Campioni, vincono Bagnaia e Fernandez. Risultati e classifica. FOTO
La coppia Bagnaia-Augusto Fernandez ha vinto l'11^ edizione della 100 km dei Campioni, battendo Moreira-Fuligni e Marini-Patacca. Fuori dal podio il padrone di casa Valentino Rossi, comunque premiato a fine giornata per la Sprint vinta venerdì. Di seguito il racconto fotografico del sabato al Ranch. Ricordiamo che la 100km dei Campioni sarà trasmessa su Sky Sport e in streaming su NOW nelle prossime settimane con uno speciale dedicato
- La coppia MotoGP formata da Pecco Bagnaia e dal tester Yamaha Augusto Fernandez ha vinto l'11^ edizione della 100km dei campioni. L'italiano e lo spagnolo hanno preceduto Diogo Moreira e Federico Fuligni, che partivano dalla pole position. Terzo gradino del podio per Luca Marini, in coppia con Matteo Patacca
- In questa edizione le coppie sono state selezionate da un algoritmo, in base ai risultati dei giorni precedenti: un modo per rendere la gara il più spettacolare ed equilibrata possibile...
- 1° Valentino Rossi; 2° Luca Marini; 3° Elia Bartolini
- 1° Bagnaia-Fernandez; 2° Moreira-Fuligni; 3° Marini-Patacca