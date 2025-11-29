La coppia Bagnaia-Augusto Fernandez ha vinto l'11^ edizione della 100 km dei Campioni, battendo Moreira-Fuligni e Marini-Patacca. Fuori dal podio il padrone di casa Valentino Rossi, comunque premiato a fine giornata per la Sprint vinta venerdì. Di seguito il racconto fotografico del sabato al Ranch. Ricordiamo che la 100km dei Campioni sarà trasmessa su Sky Sport e in streaming su NOW nelle prossime settimane con uno speciale dedicato

I RISULTATI DI SPRINT E AMERICANA