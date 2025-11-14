Offerte Black Friday
Moto2, Forward passa alle sospensioni Wp

la novità
Rosario Triolo

Rosario Triolo

©Ansa

Il costruttore decide di lasciare Öhlins e uniformarsi alla scelta di Ajo, Aspar e IntactGp

Grosso cambiamento nel team Forward per il 2026 visto che il terzo costruttore per numero di moto in pista della Moto2 lascerà Öhlins per Wp. Dopo 15 anni Forward si separa dal suo fornitore storico e si uniforma alla scelta di tre top team della Moto2, Ajo, Aspar e IntactGp che già da due anni hanno accolto Wp, dopo qualche stagione di assenza del marchio dalla categoria.

La stagione dei piloti Wp

I piloti equipaggiati Wp hanno ottenuto sicuramente ottimi risultati. Manu González si è giocato il Mondiale 2025 dominandone la prima parte, Dani Holgado e David Alonso sono stati i migliori rookies e hanno anche vinto delle gare nella loro prima stagione, Collin Veijer e Dani Muñoz sono andati a podio per Ajo e Deniz Öncü prima dell'infortunio che lo ha tenuto fuori per tutta la seconda metà del 2025 ha conquistato le sue prime due vittorie in Moto2. Questo non esclude la competitività di Öhlins, con cui sono stati equipaggiati Italtrans e Diogo Moreira e Fantic, campione del mondo tra i team grazie alle prestazioni di Arón Canet e Barry Baltus. Ma Forward, che cerca di migliorare il suo rendimento e i suoi risultati, ha identificato nel passaggio a Wp una soluzione più compatibile con la sua linea di sviluppo, per questo muoverà questo importante passo per l'anno prossimo.

Moto2, Forward passa alle sospensioni Wp

