MotoGP al ballo finale. Fino a domenica 16 novembre tutti in pista a Valencia LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW per l'ultimo Gran Premio della stagione 2025. Marco Bezzecchi , reduce dal trionfo di Portimao, può chiudere i conti per il terzo posto mondiale, ormai davvero a un passo. In casa Aprilia torna Jorge Martin , così Maverick Vinales per il team Ktm Tech3. Ancora assente Marc Marquez , che sarà rimpiazzato da Nicolò Bulega come in Portogallo. Attenzione anche alla Moto2 , ultimo titolo ancora da assegnare: Diogo Moreira deve gestire un vantaggio di 24 punti su Manu Gonzalez , condannato a vincere e a sperare in una gara disastrosa del brasiliano.

Al termine della gara e degli approfondimenti del post con Paddock Live Show prima e Race Anatomy poi, su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder Sky) è prevista una prima replica del GP alle ore 17. Le altre fasce orarie sono alle 22.45 e all'1.30 nella notte tra domenica e lunedì. Inoltre il GP della Comunità Valenciana sarà visibile in qualunque momento grazie all'opzione On demand.