Moto3, GP Valencia: Adrian Fernandez vince la gara, 4° Pini. HIGHLIGHTSgp valencia
A 21 anni e 9 mesi Adrian Fernandez centra la prima vittoria in carriera nel Motomondiale: lo spagnolo del team Leopard precede sul traguardo di Valencia Carpe e Furusato, penalizzato di una posizione per 'track limit'. Ai piedi del podio Guido Pini, che chiude la sua prima stagione in Moto3 con un quarto posto
L’ultima gara dell’anno e la prima vittoria di Fernandez, per la felicità del team Leopard che mette in bacheca almeno un successo. Il pronostico in realtà favoriva il compagno di squadra, Almansa, ma David ha pagato un errore in gara e non ha più recuperato le posizioni perse. Mentre Adrian (fratello di Raul, impegnato in MotoGP con Aprilia Trackhuouse) ha gestito bene la lotta per il podio difendendosi da Quiles, in lizza per il secondo posto in campionato, l’unico riconoscimento di valore ancora in gioco. Il gioiellino di Aspar Martinez (seguito dai fratelli Marquez) ha però subito l’attacco di Furusato (dopo un errore in curva che ha aperto la porta al giapponese) che non gli ha dato respiro, finendogli davanti insieme a Carpe e Pini all’ultimo passaggio (Furusato è poi stato penalizzato di una posizione per aver pizzicato il verde nelle ultime battute della gara).
Piqueras vicecampione, Pini ai piedi del podio
Ad Angel Piqueras è bastato chiudere al sesto posto, con una gara prudente, per assicurarsi il ‘titolo’ di vicecampione. Il terzo posto di Quiles, al debutto nel Mondiale e con 4 gare in meno, è comunque una sorta di vittoria morale per un ragazzo di appena 17 anni, considerato una promessa. Anche Luca Lunetta aveva accarezzato, per almeno metà gara, l’idea di salire sul podio, ma a nove giri dalla bandiera a scacchi ha cominciato a perdere terreno, staccandosi da Fernandez e Quiles che aveva agganciato dopo un’ottima partenza. Poi è stato superato da Furusato, da Pini (finito ai piedi del podio dopo esser partito dalla sesta fila), Carpe e infine anche da Piqueras.