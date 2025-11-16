L’ultima gara dell’anno e la prima vittoria di Fernandez, per la felicità del team Leopard che mette in bacheca almeno un successo. Il pronostico in realtà favoriva il compagno di squadra, Almansa, ma David ha pagato un errore in gara e non ha più recuperato le posizioni perse. Mentre Adrian (fratello di Raul, impegnato in MotoGP con Aprilia Trackhuouse) ha gestito bene la lotta per il podio difendendosi da Quiles, in lizza per il secondo posto in campionato, l’unico riconoscimento di valore ancora in gioco. Il gioiellino di Aspar Martinez (seguito dai fratelli Marquez) ha però subito l’attacco di Furusato (dopo un errore in curva che ha aperto la porta al giapponese) che non gli ha dato respiro, finendogli davanti insieme a Carpe e Pini all’ultimo passaggio (Furusato è poi stato penalizzato di una posizione per aver pizzicato il verde nelle ultime battute della gara).