Yamaha Pramac in MotoGP, la nuova livrea della moto di Miller e Razgatlioglu. Foto
È il team Pramac il primo a svelare la livrea per il Mondiale 2026. La squadra di Jack Miller e del rookie Toprak Razgatlioglu ha presentato la sua Yamaha con il viola e il blu che saranno i colori predominanti anche nella prossima stagione. Presenti dettagli anche in nero e rosso. Di seguito tutte le immagini della moto a disposizione dell'australiano e del turco e anche quella del team Moto2 affidata a Izan Guevara e Alberto Fernandez
- Pramac ha aperto le danze con le presentazioni dei team per il Mondiale 2026. Il team di Paolo Campinoti ha svelato la livrea della Yamaha che nella prossima stagione avranno a disposizione Jack Miller e il rookie Toprak Razgatlioglu. Viola e blu restano i colori predominanti, presenti dettagli anche in nero e rosso
- Il team Pramac sarà impegnato, come nella scorsa stagione, anche nel mondiale Moto2. Nell'evento è stata presentata anche la livrea della moto che avranno a disposizione Izan Guevara, confermato dopo la stagione 2025, e Alberto Fernandez.