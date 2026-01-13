Offerte Sky
Yamaha Pramac in MotoGP, la nuova livrea della moto di Miller e Razgatlioglu. Foto

MotoGp fotogallery
11 foto

È il team Pramac il primo a svelare la livrea per il Mondiale 2026. La squadra di Jack Miller e del rookie Toprak Razgatlioglu ha presentato la sua Yamaha con il viola e il blu che saranno i colori predominanti anche nella prossima stagione. Presenti dettagli anche in nero e rosso. Di seguito tutte le immagini della moto a disposizione dell'australiano e del turco e anche quella del team Moto2 affidata a Izan Guevara e Alberto Fernandez

YAMAHA PRAMAC, RIVIVI LA PRESENTAZIONE

