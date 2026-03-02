Acosta leader in MotoGP senza vittorie in carriera: tutti i precedenti
Pedro Acosta è il nuovo leader del Mondiale di MotoGP per la prima volta in carriera senza aver mai vinto una gara lunga (conta invece un successo nella sprint, ottenuto proprio sabato scorso). Quali sono i precedenti? E' successo ben 5 volte nelle ultime 7 stagioni, mentre per trovarne un altro bisogna tornare indietro di 50 anni
di Michele Merlino
- Prima vittoria nella sprint in Thailandia e leader del mondiale per la prima volta in carriera e nella storia di KTM: alla sua terza stagione in MotoGP, Pedro Acosta ha iniziato il 2026 con il piede giusto. Nonostante guardi tutti dall'alto in classifica, però, il giovane spagnolo è ancora a zero vittorie nelle gare della domenica. Quali sono i precedenti di piloti primi in classifica senza vittorie in carriera in MotoGP? Scopriamolo
- 1° nel Mondiale: Austin 2025
- 1^ vittoria: Jerez 2025 (2 gare dopo)
- 1° nel Mondiale: Jerez 2021
- 1^ vittoria: Aragon 2021 (9 gare dopo)
- 1° nel Mondiale: Doha 2021
- 1^ vittoria: Australia 2023 (51 gare dopo)
- 1° nel Mondiale: Aragon e Teruel 2020
- 1^ vittoria: Valencia 2020 (2 gare dopo)
- 1° nel Mondiale: Austria 1974
- 1^ vittoria (Bonera): Imola 1974 (1 gara dopo)
- 1^ vittoria (Sheene): Olanda 1975 (11 gare dopo)