Acosta leader in MotoGP senza vittorie in carriera: tutti i precedenti

Pedro Acosta è il nuovo leader del Mondiale di MotoGP per la prima volta in carriera senza aver mai vinto una gara lunga (conta invece un successo nella sprint, ottenuto proprio sabato scorso). Quali sono i precedenti? E' successo ben 5 volte nelle ultime 7 stagioni, mentre per trovarne un altro bisogna tornare indietro di 50 anni

di Michele Merlino

LA CLASSIFICA DI MOTOGP DOPO LA THAILANDIA

