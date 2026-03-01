Marc Marquez, oggi foratura e ritiro nella gara del GP Thailandia a Buriram. FOTO-VIDEO
Ritiro per Marc Marquez nella prima gara stagionale in Thailandia. Nel corso del 21° dei 26 giri del GP di Buriram, il campione del mondo è stato fermato da una foratura allo pneumatico posteriore mentre si trovava al 4° posto probabilmente causata da un cordolo. "Secondo me è stato il cordolo...", ha commentato su Sky. Di seguito FOTO e VIDEO dell'episodio e le parole del pilota Ducati
- "Secondo me è esplosa sul cordolo. Sono andato dentro forte, ho visto che mi stava partendo il posteriore quindi ho scelto la parte più sicura, andare largo e poi rientrare. Il mio obiettivo era finire la gara. Normalmente devi stare attento quando rientri che può succedere questo, oggi è successo quando sono uscito. È esplosa la gomma, secondo me è stato il cordolo. La fortuna è che non sono 'volato' via", ha commentato Marc su Sky.