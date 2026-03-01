Offerte Sky
Marc Marquez, oggi foratura e ritiro nella gara del GP Thailandia a Buriram. FOTO-VIDEO

foto e video fotogallery
22 foto

Ritiro per Marc Marquez nella prima gara stagionale in Thailandia. Nel corso del 21° dei 26 giri del GP di Buriram, il campione del mondo è stato fermato da una foratura allo pneumatico posteriore mentre si trovava al 4° posto probabilmente causata da un cordolo. "Secondo me è stato il cordolo...", ha commentato su Sky. Di seguito FOTO e VIDEO dell'episodio e le parole del pilota Ducati

IL VIDEO DELLA FORATURA DI MARC MARQUEZ

    Moto GP: Ultime Notizie

    Moto2: Gonzalez torna alla vittoria, 6° Vietti

    MOTOMONDIALE

    Gonzalez torna alla vittoria in una gara condizionata dagli incidenti, con due bandiere rosse....

    Moto3, Almansa vince al fotofinish su Quiles

    Gp Thailandia

    Il campionato Moto3 si è aperto con il Gran Premio della Thailandia, con un finale al fotofinish:...

    Warm up: 1° Fernandez, 2° Diggia, 3° Marc Marquez

    GP THAILANDIA

    Il pilota del team Trackhouse è stato il più veloce con il tempo di 1:29.645: in gara correrà con...