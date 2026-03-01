Ritiro per Marc Marquez nella prima gara stagionale in Thailandia. Nel corso del 21° dei 26 giri del GP di Buriram, il campione del mondo è stato fermato da una foratura allo pneumatico posteriore mentre si trovava al 4° posto probabilmente causata da un cordolo. "Secondo me è stato il cordolo...", ha commentato su Sky. Di seguito FOTO e VIDEO dell'episodio e le parole del pilota Ducati

IL VIDEO DELLA FORATURA DI MARC MARQUEZ