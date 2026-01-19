l torinese è intervenuto su Sky dopo l'unveiling della GP26: "Il nuovo 'rosso centenario' è bello, la livrea mi piace molto. Finito il mondiale 2025 ho preso dei giorni di vacanza, poi ho iniziato a lavorare per arrivare al meglio nella nuova stagione. La fame di stare lì davanti mi spingerà molto, l'anno scorso l'ho sofferta parecchio questa cosa e sarà la benzina che mi porterà avanti. Futuro? Penso solo a iniziare bene l'anno ma sono estremamente tranquillo"

Giornata di presentazione in casa Ducati Lenovo, con il team di Marc Marquez e Pecco Bagnaia che ha svelato la nuova livrea per la stagione 2026. Il torinese, al termine dell'evento di Madonna di Campiglio, è intervenuto su Sky Sport.

Ti piace la nuova livrea? Che impressione ti ha fatto?

"Mi piace molto il nuovo 'rosso centenario', è molto bello e profondo. In generale l'opaco mi piace molto, rende tutto più aggressivo e sportivo. La livrea è molto bella".

Inizia il tuo sesto anno con la Ducati, qual è il bilancio?

"Da che sono pilota ufficiale ho avuto più momenti alti che bassi, ho chiuso secondo o primo nel mondiale in 4 stagioni. Poi l'anno scorso abbiamo avuto un inciampo che speriamo di essere riusciti a colmare e di fare meglio in questa stagione".

In questo periodo di pausa hai pensato al 2025? Hai qualche pensiero in particolare relativo all'anno scorso in ottica futura?

"Finito il mondiale mi sono preso subito dieci giorni di vacanza, da lì in avanti ho lavorato più che potevo per arrivare pronto a inizio stagione. Ho ragionato molto, abbiamo cercato di adattare un lavoro diverso a questa stagione e cercheremo di far bene da subito. Non vedo l'ora di tornare in pista e girare".

Hai capito qual è la cosa che sarà più importante per te per ripartire nel migliore dei modi? Ti sei fatto un'idea di ciò che non deve essere rispetto all'anno scorso e qualcosa che vuoi assolutamente fare?

"Una cosa che sicuramente mi spingerà molto è la fame di stare lì davanti, l'anno scorso l'ho sofferta un po' e sarà la benzina che mi porterà avanti. L'anno scorso ci sono state incomprensioni e difficoltà che sicuramente ci hanno aiutato a capire cosa fare meglio".

Il 2026 sarà un anno di transizione, nel 2027 ci sarà una grande rivoluzione con il regolamento. Cambieranno anche i team con diversi contratti dei piloti che sono in scadenza nel 2026, quasi tutti. Ci pensi al fututo in questo senso?

"In questo momento è principale pensare alla stagione e all'inizio di stagione. Solitamente le contrattazioni iniziano abbastanza presto ma è un qualcosa su cui sono estremamente tranquillo, ci penseremo più avanti".

Tranquillo in rosso?

"Per quello che posso fare io sì".