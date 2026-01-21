A Giacarta Yamaha ha presentato la moto per la stagione 2026. Fabio Quartararo è pronto a testare in pista i miglioramenti del nuovo progetto V4: "Ci aspettiamo di crescere in ogni area, a partire dalla potenza. Vedremo ai test se ci sarà la conferma". Rins: "Il team è entrato in una nuova era e sono entusiasta di farne parte"

"Spingerò al limite da subito per raggiungere il miglior risultato possibile e divertirmi". E' un Fabio Quartararo carico quello che si appresta a iniziare la sua sesta stagione nel team ufficiale Yamaha. La casa di Iwata, che si è presentata a Giacarta in vista del Mondiale 2026, ha dato il via all'era del motore V4. "Si tratta di un nuovo progetto - spiega il 'Diablo' -. Nei test pre stagionali sarà importante trovare la nostra direzione e speriamo di essere più veloci dell’anno scorso". Quartararo ha conquistato ben 5 pole nel 2025, segno che Yamaha sul giro secco non ha nulla da invidiare ai competitor. Ma in gara il pilota francese non è mai riuscito a convertire la prima posizione in griglia in un successo, motivo per cui sarà il passo gara il vero banco di prova di Yamaha nel 2026. Ma quali sono le aspettative del 'Diablo' dopo la rivoluzione tecnica che metterà in pista la casa giapponese? "Siamo all'inizio e c’è margine per migliore in ogni area. Io e Rins ci aspettiamo di crescere un po’ dappertutto, dalla fase di inserimento in curva alla potenza del motore, che è la cosa più importante. I test di Sepang, e poi a seguire quelli in Thailandia, ci daranno delle conferme".