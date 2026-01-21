Offerte Sky
Yamaha MotoGP, la nuova livrea della moto di Quartararo e Rins. FOTO

MotoGp fotogallery
24 foto

Yamaha è entrata ufficialmente nell'era del V4: a Giacarta la casa di Iwata ha presentato la M1 2026 di Fabio Quartararo e Alex Rins, la prima col nuovo motore già testato in gara da Augusto Fernandez nella scorsa stagione. Per il team giapponese una rivoluzione più tecnica che di colori, con una livrea piuttosto simile a quella delle passate stagioni. Di seguito foto e dettagli

RIVIVI LA PRESENTAZIONE

