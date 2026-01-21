Il managing director e team principal di Yamaha Racing fa il punto sulla nuova M1 per la stagione 2026 durante la presentazione a Giacarta: "Ha più potenziale e più margine di sviluppo: ci aspettiamo di imparare velocemente e di crescere gara dopo gara"

La Yamaha accelera il suo processo di trasformazione (e crescita) per tornare al top in MotoGP. A Giacarta la casa di Iwata ha tolto i veli alle moto di Fabio Quartararo e Alex Rins per la stagione 2026. L'era V4, di cui abbiamo vissuto un antipasto nel 2025 con le wild card di Augusto Fernandez, è ora realtà. E sul nuovo progetto Paolo Pavesio, managing director e team principal Yamaha Racing, sembra avere pochi dubbi: "La nuova M1 ci offre più margine di sviluppo rispetto a prima e ha un potenziale maggiore - le sue parole -. Ci aspettiamo di imparare velocemente e poi migliorare le prestazioni gara dopo gara".