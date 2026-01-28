Jorge Martín salterà i test di Sepang con Aprilia Racing in programma dal 3 al 5 febbraio: il pilota spagnolo, operato a dicembre a scafoide e clavicola, prosegue il recupero fisico. Non sarà in pista ma sarà in Malesia per seguire da vicino il lavoro del team. Al suo posto nei test scenderà in pista Lorenzo Savadori insieme a Marco Bezzecchi

Aprilia Racing è pronta ad aprire ufficialmente la stagione 2026 . Il primo appuntamento in pista sarà il Test Shakedown di Sepang, in programma dal 29 al 31 gennaio, con Lorenzo Savadori impegnato nello sviluppo della nuova RS-GP26. A seguire, dal 3 al 5 febbraio, lo stesso circuito ospiterà i test ufficiali: in pista ci sarà Marco Bezzecchi insieme a Savado ri, che continuerà il lavoro in sella alla moto anche in sostituzione di Jorge Martín . Il pilota spagnolo, come comunicato dall'Aprilia, prosegue il recupero dopo i due interventi chirurgici subiti a metà dicembre allo scafoide della mano sinistra e alla clavicola destra . Una scelta precauzionale, quella di Aprilia, per permettere a Martín di arrivare al via del campionato in piena forma . Il pilota sarà comunque presente ai test in Malesia , dove seguirà da vicino l’attività del team e lo sviluppo della nuova moto.

Savadori: "Non vedo l'ora di scendere in pista"

"A Sepang avrò molto lavoro in programma su tutte e otto le moto, comprese quelle del Trackhouse MotoGP Team, e ci saranno tante soluzioni nuove da provare, anche nei seguenti tre giorni di test ufficiali. Non vedo l'ora di scendere in pista per provare la RS-GP26". E su Jorge, Lorenzo Savadori ha aggiunto: "È importante che torni presto al pieno della forma fisica, ovviamente è un peccato non averlo in Malesia per i test, ma l'importante è che recuperi bene in vista dell’inizio della stagione".