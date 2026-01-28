Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

MotoGp, Jorge Martin salta i test a Sepang con l'Aprilia: al suo posto ci sarà Savadori

ufficiale

Jorge Martín salterà i test di Sepang con Aprilia Racing in programma dal 3 al 5 febbraio: il pilota spagnolo, operato a dicembre a scafoide e clavicola, prosegue il recupero fisico. Non sarà in pista ma sarà in Malesia per seguire da vicino il lavoro del team. Al suo posto nei test scenderà in pista Lorenzo Savadori insieme a Marco Bezzecchi

LA PRESENTAZIONE DELL'APRILIA - MOTOGP 2026: CALENDARIO E PILOTI

Aprilia Racing è pronta ad aprire ufficialmente la stagione 2026. Il primo appuntamento in pista sarà il Test Shakedown di Sepang, in programma dal 29 al 31 gennaio, con Lorenzo Savadori impegnato nello sviluppo della nuova RS-GP26. A seguire, dal 3 al 5 febbraio, lo stesso circuito ospiterà i test ufficiali: in pista ci sarà Marco Bezzecchi insieme a Savadori, che continuerà il lavoro in sella alla moto anche in sostituzione di Jorge Martín. Il pilota spagnolo, come comunicato dall'Aprilia, prosegue il recupero dopo i due interventi chirurgici subiti a metà dicembre allo scafoide della mano sinistra e alla clavicola destra. Una scelta precauzionale, quella di Aprilia, per permettere a Martín di arrivare al via del campionato in piena forma. Il pilota sarà comunque presente ai test in Malesia, dove seguirà da vicino l’attività del team e lo sviluppo della nuova moto.

Savadori: "Non vedo l'ora di scendere in pista"

"A Sepang avrò molto lavoro in programma su tutte e otto le moto, comprese quelle del Trackhouse MotoGP Team, e ci saranno tante soluzioni nuove da provare, anche nei seguenti tre giorni di test ufficiali. Non vedo l'ora di scendere in pista per provare la RS-GP26". E su Jorge, Lorenzo Savadori ha aggiunto: "È importante che torni presto al pieno della forma fisica, ovviamente è un peccato non averlo in Malesia per i test, ma l'importante è che recuperi bene in vista dell’inizio della stagione".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

Vinales: "Lorenzo ha cambiato il mio approccio"

ktm tech3 - #12

Lo spagnolo ha parlato della prossima stagione dopo la presentazione della nuova Ktm Tech3: "Ho...

Bestia: "Voglio lottare per obiettivi importanti"

ktm tech3

Il pilota italiano ha dato uno sguardo al 2026: "Sarà diverso rispetto alla scorsa stagione...

Acosta: "Nel 2026 puntiamo a partire subito forte"

KTM

Il pilota spagnolo è intervenuto in occasione dell'unveiling della Ktm RC16: "Il 2025 non è...

Svelate le Ktm 2026: rivivi la presentazione

MotoGp

È il giorno di Ktm, che ha presentato le moto di entrambi i team: quella della coppia ufficiale...

Aldeguer non recupera per Sepang: niente test

MotoGp

Il pilota Gresini è costretto a saltare i test di Sepang del 3-5 febbraio: lo spagnolo, reduce...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS