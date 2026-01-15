Offerte Sky
MotoGP, Aprilia presenta la moto 2026. Diretta LIVE dalle 12

live MotoGp

La nuova moto di Marco Bezzecchi e Jorge Martin svelata negli studi Sky: l'Aprilia si presenta in vista del 2026, stagione che vede Noale puntare all'obiettivo massimo dopo il gran finale di 2025. Appuntamento alle 12 LIVE su Sky Sport MotoGP, in streaming su NOW, oltreché qui su skysport.it e sul canale YouTube di Sky

IL CALENDARIO DELLE PRESENTAZIONI

LIVE

L'evento sarà visibile in diretta sul canale 208 di Sky e in streaming su NOW, oltreché in streaming su skysport.it e sul canale YouTube di Sky

Dopo Pramac e VR46 è il giorno di Aprilia, che si presenta negli studi Sky di Milano Rogoredo a partire dalle 12

