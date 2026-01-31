Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Quartararo-Honda, Pavesio (Yamaha): "Solo voci, vogliamo convincerlo a restare"

yamaha

Il managing director della casa di Iwata commenta a 'GpOne' i rumors sull'addio di Quartararo direzione Honda: "Si tratta solo di voci, così come quelle su Martin. Normale che i piloti si guardino intorno, ma Fabio e il suo manager non mi hanno comunicato nulla. Con lui parleremo del futuro quando avremo un quadro chiaro del nostro progetto. Se quello che abbiamo fatto lo convincerà e potremo continuare insieme, ne saremmo felici"

QUARTARARO VERSO LA HONDA: L'INDISCREZIONE DI MOTORSPORT

Fabio Quartararo destinato alla Honda dal 2027. L'indiscrezione rilanciata da Motorsport nei giorni scorsi ha fatto il giro del web e del paddock, in parte già impegnato a Sepang nei test shakedown preludio a quelli ufficiali del 3-5 febbraio. Dalla Malesia, dove è sceso in pista lo stesso 'Diablo', ha parlato il managing director di Yamaha, Paolo Pavesio, commentando a GpOne i rumors del mercato piloti che vedrebbero il suo top rider verso l'addio e rimpiazzato da Jorge Martin, che a sua volta sarebbe in uscita da Aprilia. 

"Nessuna comunicazione da Fabio. Su Martin..."

"Non posso commentare quelle che sono solo delle voci - ha esordito Pavesio a GpOne -. Abbiamo 4 piloti sotto contratto per questa stagione: con Quartararo parleremo del futuro quando avremo un quadro chiaro del nostro progetto. Se quello che abbiamo fatto lo convincerà e potremo continuare insieme, ne saremmo felici". Poi ancora: "So bene che adesso tutti parlano con tutti, è normale. Ma io non ho avuto nessuna informazione da Fabio o dal suo manager Tom Maubant a parte quello che ha dichiarato ("Non ha firmato nulla, stiamo parlando con Honda e altri", ndr). Sono pronto a sedermi e a parlare quando sarà il momento. Sarebbe stupido da parte mia dire che non vorrei Fabio con noi nel 2027, a patto che lui voglia restare. Se non sarà possibile continuare insieme, dovremo accettarlo". E mentre Quartararo, interrogato sul tema a Sepang, ha glissato con un "Si sta parlando troppo", anche Pavesio fa lo stesso su Jorge Martin, secondo Motorsport il sostituto designato di Quartararo. "E’ normale che i manager si guardino intorno pure loro, ma questa è un'altra voce: da manager commento solo notizie certe".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

Pavesio: "Voglio convincere Quartararo a restare"

yamaha

Il managing director della casa di Iwata commenta a 'GpOne' i rumors sull'addio di Quartararo...

Gresini svela la moto 2026: presentazione dalle 13

MotoGp

In attesa di scendere in pista per i test ufficiali del 3-5 febbraio il team Gresini si presenta...

Beirer: "Non lasceremo andare Acosta facilmente"

ktm

Il direttore Motosport di Ktm, in un'intervista a Speedweek, ha parlato del futuro del suo...

Quartararo verso la Honda, Martin vicino a Yamaha

da Motorsport

Secondo Motorsport, Quartararo avrebbe un accordo con la Honda per il 2027 e il 2028. Allo stesso...

Jorge Martin salta i test a Sepang con l'Aprilia

ufficiale

Jorge Martín salterà i test di Sepang con Aprilia Racing in programma dal 3 al 5 febbraio: il...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS