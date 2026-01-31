Quartararo-Honda, Pavesio (Yamaha): "Solo voci, vogliamo convincerlo a restare"yamaha
Il managing director della casa di Iwata commenta a 'GpOne' i rumors sull'addio di Quartararo direzione Honda: "Si tratta solo di voci, così come quelle su Martin. Normale che i piloti si guardino intorno, ma Fabio e il suo manager non mi hanno comunicato nulla. Con lui parleremo del futuro quando avremo un quadro chiaro del nostro progetto. Se quello che abbiamo fatto lo convincerà e potremo continuare insieme, ne saremmo felici"
Fabio Quartararo destinato alla Honda dal 2027. L'indiscrezione rilanciata da Motorsport nei giorni scorsi ha fatto il giro del web e del paddock, in parte già impegnato a Sepang nei test shakedown preludio a quelli ufficiali del 3-5 febbraio. Dalla Malesia, dove è sceso in pista lo stesso 'Diablo', ha parlato il managing director di Yamaha, Paolo Pavesio, commentando a GpOne i rumors del mercato piloti che vedrebbero il suo top rider verso l'addio e rimpiazzato da Jorge Martin, che a sua volta sarebbe in uscita da Aprilia.
"Nessuna comunicazione da Fabio. Su Martin..."
"Non posso commentare quelle che sono solo delle voci - ha esordito Pavesio a GpOne -. Abbiamo 4 piloti sotto contratto per questa stagione: con Quartararo parleremo del futuro quando avremo un quadro chiaro del nostro progetto. Se quello che abbiamo fatto lo convincerà e potremo continuare insieme, ne saremmo felici". Poi ancora: "So bene che adesso tutti parlano con tutti, è normale. Ma io non ho avuto nessuna informazione da Fabio o dal suo manager Tom Maubant a parte quello che ha dichiarato ("Non ha firmato nulla, stiamo parlando con Honda e altri", ndr). Sono pronto a sedermi e a parlare quando sarà il momento. Sarebbe stupido da parte mia dire che non vorrei Fabio con noi nel 2027, a patto che lui voglia restare. Se non sarà possibile continuare insieme, dovremo accettarlo". E mentre Quartararo, interrogato sul tema a Sepang, ha glissato con un "Si sta parlando troppo", anche Pavesio fa lo stesso su Jorge Martin, secondo Motorsport il sostituto designato di Quartararo. "E’ normale che i manager si guardino intorno pure loro, ma questa è un'altra voce: da manager commento solo notizie certe".