"Nessuna comunicazione da Fabio. Su Martin..."

"Non posso commentare quelle che sono solo delle voci - ha esordito Pavesio a GpOne -. Abbiamo 4 piloti sotto contratto per questa stagione: con Quartararo parleremo del futuro quando avremo un quadro chiaro del nostro progetto. Se quello che abbiamo fatto lo convincerà e potremo continuare insieme, ne saremmo felici". Poi ancora: "So bene che adesso tutti parlano con tutti, è normale. Ma io non ho avuto nessuna informazione da Fabio o dal suo manager Tom Maubant a parte quello che ha dichiarato ("Non ha firmato nulla, stiamo parlando con Honda e altri", ndr). Sono pronto a sedermi e a parlare quando sarà il momento. Sarebbe stupido da parte mia dire che non vorrei Fabio con noi nel 2027, a patto che lui voglia restare. Se non sarà possibile continuare insieme, dovremo accettarlo". E mentre Quartararo, interrogato sul tema a Sepang, ha glissato con un "Si sta parlando troppo", anche Pavesio fa lo stesso su Jorge Martin, secondo Motorsport il sostituto designato di Quartararo. "E’ normale che i manager si guardino intorno pure loro, ma questa è un'altra voce: da manager commento solo notizie certe".