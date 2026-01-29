Secondo Motorsport, Quartararo avrebbe un accordo con la Honda per il 2027 e il 2028. Allo stesso tempo Martín starebbe finalizzando il suo ingaggio in Yamaha per i prossimi due anni. Per entrambi i casi, comunque, mancano ancora le conferme ufficiali. Il Mondiale 2026 scatta domenica 1° marzo con la prima gara dell'anno, il GP Thailandia, da vivere LIVE su Sky Sport MotoGP

Nemmeno il tempo di scendere in pista per il primo shakedown che potrebbero già essere esplose le prime bombe di mercato. Protagonisti: Fabio Quartararo e Jorge Martín. Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di Motorsport, il francese avrebbe già chiuso l'accordo con Honda per il biennio 2027-2028, mentre lo spagnolo starebbe finalizzando il suo ingaggio in Yamaha per i prossimi due anni. 'El Diablo', ultimo campione della casa di Iwata nel 2021, avrebbe maturato la decisione dopo diverse stagioni difficili in cui la M1 non è mai riuscita a compiere quel salto di qualità promesso nel rinnovo del 2024. Nonostante gli investimenti e il duro lavoro impostato con il nuovo motore V4, le prestazioni non avrebbero convinto il francese.