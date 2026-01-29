MotoGP: Quartararo potrebbe andare alla Honda, Martín possibile idea per la Yamahada Motorsport
Secondo Motorsport, Quartararo avrebbe un accordo con la Honda per il 2027 e il 2028. Allo stesso tempo Martín starebbe finalizzando il suo ingaggio in Yamaha per i prossimi due anni. Per entrambi i casi, comunque, mancano ancora le conferme ufficiali. Il Mondiale 2026 scatta domenica 1° marzo con la prima gara dell'anno, il GP Thailandia, da vivere LIVE su Sky Sport MotoGP
MONDIALE 2026: LA YAMAHA DI QUARTARARO - L'APRILIA DI MARTIN
Nemmeno il tempo di scendere in pista per il primo shakedown che potrebbero già essere esplose le prime bombe di mercato. Protagonisti: Fabio Quartararo e Jorge Martín. Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di Motorsport, il francese avrebbe già chiuso l'accordo con Honda per il biennio 2027-2028, mentre lo spagnolo starebbe finalizzando il suo ingaggio in Yamaha per i prossimi due anni. 'El Diablo', ultimo campione della casa di Iwata nel 2021, avrebbe maturato la decisione dopo diverse stagioni difficili in cui la M1 non è mai riuscita a compiere quel salto di qualità promesso nel rinnovo del 2024. Nonostante gli investimenti e il duro lavoro impostato con il nuovo motore V4, le prestazioni non avrebbero convinto il francese.
yamaha
Quartararo: "V4? Mi aspetto miglioramenti ovunque"
Quartararo e Martín: i possibili scenari
La notizia, se confermata, rappresenterebbe uno dei colpi di mercato più pesanti degli ultimi anni: non solo per il valore tecnico di Quartararo, ma anche per ciò che significherebbe in termini di ambizioni per la Honda, alla ricerca di una nuova guida dopo stagioni complicate. Per Martín, reduce dalla stagione più dura della sua carriera tra infortuni e difficoltà di adattamento all’Aprilia, firmare con Yamaha significherebbe azzerare le preoccupazioni e concentrarsi finalmente sul 2026. Per ora nessuno rompe il silenzio. E finché non arriveranno le firme ufficiali — che presumibilmente ancora non ci sono — il passaggio di Quartararo alla Honda e quello di Martín alla Yamaha restano le indiscrezioni più calde ed esplosive del paddock MotoGP, che tra un mese darà il via al Mondiale 2026 con il GP della Thailandia in programma dal 27 febbraio al 1° marzo, da vivere tutto LIVE su Sky.