Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

MotoGP: Quartararo potrebbe andare alla Honda, Martín possibile idea per la Yamaha

da Motorsport

Marta Abiye

Secondo Motorsport, Quartararo avrebbe un accordo con la Honda per il 2027 e il 2028. Allo stesso tempo Martín starebbe finalizzando il suo ingaggio in Yamaha per i prossimi due anni. Per entrambi i casi, comunque, mancano ancora le conferme ufficiali. Il Mondiale 2026 scatta domenica 1° marzo con la prima gara dell'anno, il GP Thailandia, da vivere LIVE su Sky Sport MotoGP

MONDIALE 2026: LA YAMAHA DI QUARTARARO - L'APRILIA DI MARTIN

Nemmeno il tempo di scendere in pista per il primo shakedown che potrebbero già essere esplose le prime bombe di mercato. Protagonisti: Fabio Quartararo e Jorge Martín. Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di Motorsport, il francese avrebbe già chiuso l'accordo con Honda per il biennio 2027-2028, mentre lo spagnolo starebbe finalizzando il suo ingaggio in Yamaha per i prossimi due anni. 'El Diablo', ultimo campione della casa di Iwata nel 2021, avrebbe maturato la decisione dopo diverse stagioni difficili in cui la M1 non è mai riuscita a compiere quel salto di qualità promesso nel rinnovo del 2024. Nonostante gli investimenti e il duro lavoro impostato con il nuovo motore V4, le prestazioni non avrebbero convinto il francese.

yamaha

Quartararo: "V4? Mi aspetto miglioramenti ovunque"

Quartararo e Martín: i possibili scenari

La notizia, se confermata, rappresenterebbe uno dei colpi di mercato più pesanti degli ultimi anni: non solo per il valore tecnico di Quartararo, ma anche per ciò che significherebbe in termini di ambizioni per la Honda, alla ricerca di una nuova guida dopo stagioni complicate. Per Martín, reduce dalla stagione più dura della sua carriera tra infortuni e difficoltà di adattamento all’Aprilia, firmare con Yamaha significherebbe azzerare le preoccupazioni e concentrarsi finalmente sul 2026. Per ora nessuno rompe il silenzio. E finché non arriveranno le firme ufficiali — che presumibilmente ancora non ci sono — il passaggio di Quartararo alla Honda e quello di Martín alla Yamaha restano le indiscrezioni più calde ed esplosive del paddock MotoGP, che tra un mese darà il via al Mondiale 2026 con il GP della Thailandia in programma dal 27 febbraio al 1° marzo, da vivere tutto LIVE su Sky.

motogp

Jorge Martin salta i test a Sepang con l'Aprilia

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

Jorge Martin salta i test a Sepang con l'Aprilia

ufficiale

Jorge Martín salterà i test di Sepang con Aprilia Racing in programma dal 3 al 5 febbraio: il...

Vinales: "Lorenzo ha cambiato il mio approccio"

ktm tech3 - #12

Lo spagnolo ha parlato della prossima stagione dopo la presentazione della nuova Ktm Tech3: "Ho...

Bestia: "Voglio lottare per obiettivi importanti"

ktm tech3

Il pilota italiano ha dato uno sguardo al 2026: "Sarà diverso rispetto alla scorsa stagione...

Acosta: "Nel 2026 puntiamo a partire subito forte"

KTM

Il pilota spagnolo è intervenuto in occasione dell'unveiling della Ktm RC16: "Il 2025 non è...

Svelate le Ktm 2026: rivivi la presentazione

MotoGp

È il giorno di Ktm, che ha presentato le moto di entrambi i team: quella della coppia ufficiale...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS