Tutta la soddisfazione del Ceo di Aprilia Racing Massimo Rivola, che dopo aver celebrato il matrimonio tra Bezzecchi e la sua moto, ha commentato il rinnovo del pilota romagnolo con Noale fino al 2028: "Era la nostra priorità, è voluto rimanere nonostante avesse ricevuto altre offerte"

Aprilia e Massimo Rivola piazzano il primo colpo del mercato piloti MotoGP. Ufficiale il rinnovo di Marco Bezzecchi, blindato dalla casa di Noale fino al 2028. Un matrimonio, quello tra il pilota romagnolo e la RS-GP, che ha dato subito grandi risultati in pista nel 2025 (con tre vittorie e il terzo posto nel Mondiale) e che il team italiano ha deciso di sancire con una cerimonia nuziale dalla Malesia, dove sono in programma i test ufficiali dal 3 al 5 febbraio. Rivola, nell'occasione, ha celebrato le nozze tra il Bez e Albarosa, come ha ribattezzato la sua moto, prima di festeggiare il rinnovo biennale del numero 72 con un abbraccio.