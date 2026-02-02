Rivola: "Rinnovo Bezzecchi priorità Aprilia, aveva altre offerte ma ha scelto di restare"aprilia
Tutta la soddisfazione del Ceo di Aprilia Racing Massimo Rivola, che dopo aver celebrato il matrimonio tra Bezzecchi e la sua moto, ha commentato il rinnovo del pilota romagnolo con Noale fino al 2028: "Era la nostra priorità, è voluto rimanere nonostante avesse ricevuto altre offerte"
Aprilia e Massimo Rivola piazzano il primo colpo del mercato piloti MotoGP. Ufficiale il rinnovo di Marco Bezzecchi, blindato dalla casa di Noale fino al 2028. Un matrimonio, quello tra il pilota romagnolo e la RS-GP, che ha dato subito grandi risultati in pista nel 2025 (con tre vittorie e il terzo posto nel Mondiale) e che il team italiano ha deciso di sancire con una cerimonia nuziale dalla Malesia, dove sono in programma i test ufficiali dal 3 al 5 febbraio. Rivola, nell'occasione, ha celebrato le nozze tra il Bez e Albarosa, come ha ribattezzato la sua moto, prima di festeggiare il rinnovo biennale del numero 72 con un abbraccio.
"Con Bezzecchi abbiamo costruito un percorso solido"
Questo il commento di Rivola da comunicato Aprilia. "Siamo ovviamente molto soddisfatti, perché il rinnovo rappresentava la nostra priorità - le parole del CEO Aprilia Racing -. Abbiamo voluto celebrare la firma in un modo particolarmente simpatico, che credo 'si sposi' alla perfezione con la personalità di Marco. Abbiamo costruito un percorso creando basi solide e il fatto che Bez abbia scelto di rimanere con noi, nonostante le diverse offerte che gli sono arrivate, ci fa enorme piacere e dà ancora più valore al lavoro e allo spirito di questa squadra".