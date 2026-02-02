MotoGP, Bezzecchi rinnova con Aprilia fino al 2028: le FOTO del matrimonio
Un matrimonio con tanto di bacio ad Albarosa (il nome della moto), lancio del riso e un officiante, nello specifico l'Ad di Aprilia Racing Massimo Rivola: la casa di Noale ha ufficializzato così il rinnovo di Marco Bezzecchi fino al 2028, con una cerimonia direttamente dalla Malesia, dove dal 3 al 5 febbraio sono in programma i test MotoGP. Di seguito tutte le FOTO con i simpatici dettagli del 'contratto' coniuguale inseriti nel comunicato Aprilia
- "Marco e Albarosa convengono il regime di condivisione assoluta di componenti, pezzi di ricambio, upgrade aerodinamici, cerchi, gomme, benzina, lubrificanti e ogni 'add-on' meccanico o software, così come di premi e bonus di risultato"
- "Marco si impegna a trattare Albarosa con la diligenza del buon padre di box, assicurandole manutenzione ordinaria e straordinaria secondo i piani tecnici. Albarosa, dal canto suo, si obbliga a erogare potenza in misura proporzionata alla rotazione del polso destro, evitando manifestazioni di gelosia elettronica verso altre moto in griglia"
- "Marco riconosce il dovere di lealtà sportiva ad Albarosa, alla sua gemella e a tutti i prototipi di Aprilia Racing. Questo non costituisce violazione dell’obbligo di fedeltà"
- "Le decisioni su gomme, set up, sorpassi all’ultimo giro e in generale sulle strategie di gara saranno sempre adottate congiuntamente, nel rispetto del principio di ragionevolezza e della linea bianca. In pista, in caso di disaccordo, prevarrà il feeling di Marco; in tal caso Albarosa potrà dissentire vibrando e scodando, ma non oltre il limite del controllo di trazione"
- "Il presente accordo entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e ha validità pluriennale, e in particolare, quanto a Marco, sino a che avrà voglia di sfrecciare in pista, quanto ad Albarosa, sino a che scorrerà benzina negli iniettori"
- "I casi precedenti sconsigliano vivamente di ricorrere a qualsivoglia tribunale"
- "Marco dichiara di conoscere ogni peculiarità di Albarosa, incluse mappe motore, carattere in staccata e in accelerazione"
- "Albarosa dichiara di accettare la guida di Marco, riconoscendone l’abilità in piega, la sensibilità sull’anteriore e l’attitudine a non mollare mai il gas"
- "Sono molto contento di aver rinnovato per altri due anni. Fin dal primo giorno in cui ho firmato avevo in mente l’obiettivo di costruire un progetto a lungo termine. Sono felice di aver trovato il supporto di tutto il team e di tutta la fabbrica a Noale. Spero di riuscire a regalare loro tante gioie, così come loro faranno sicuramente con me"
- "Siamo ovviamente molto soddisfatti, perché il rinnovo rappresentava la nostra priorità. Abbiamo voluto celebrare la firma in un modo particolarmente simpatico, che credo 'si sposi' alla perfezione con la personalità di Marco. Abbiamo costruito un percorso creando basi solide e il fatto che Marco abbia scelto di rimanere con noi, nonostante le diverse offerte che gli sono arrivate, ci fa enorme piacere e dà ancora più valore al lavoro e allo spirito di questa squadra"