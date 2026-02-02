Un matrimonio con tanto di bacio ad Albarosa (il nome della moto), lancio del riso e un officiante, nello specifico l'Ad di Aprilia Racing Massimo Rivola: la casa di Noale ha ufficializzato così il rinnovo di Marco Bezzecchi fino al 2028, con una cerimonia direttamente dalla Malesia, dove dal 3 al 5 febbraio sono in programma i test MotoGP. Di seguito tutte le FOTO con i simpatici dettagli del 'contratto' coniuguale inseriti nel comunicato Aprilia

