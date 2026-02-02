Mir è stato intervistato a margine della presentazione della nuova RC213V: "La livrea è simile all'anno scorso e mi piace molto. Credo che saremo forti quest'anno, dovremo continuare a migliorare la moto. L'obiettivo è iniziare in maniera competitiva. Dobbiamo trovare quella costanza che ci è mancata l'anno scorso. Mercato piloti? Con Honda abbiamo fatto un ottimo lavoro, ma è presto per parlarne. Difficile prevedere il 2027"

"La livrea è molto simile all'anno scorso e i colori sono fantastici, mi piace molto". Inizia così l'intervento di Joan Mir sui canali ufficiali MotoGP a margine dell'unveiling della sua Honda Hrc, ultimo team a svelare la livrea per il 2026. "Credo che saremo forti in questa stagione, dovremo continuare a migliorare la moto e cercheremo di fare un buon lavoro in questi test per prepararci al meglio per la prima gara in Thailandia". Lo spagnolo poi parla degli obiettivi: "L'obiettivo dichiarato per la scorsa stagione era terminare il campionato ed essere competitivi. Ci siamo riusciti. Quindi l'obiettivo per il 2026 credo che sia iniziare in maniera competitiva, poi vedremo. Proveremo a partire bene, con delle belle prestazioni, e poi vedremo cosa ci potrà dare la stagione". In chiusura lo spagnolo viene interrogato sul mercato piloti per il 2027: "Molto presto per parlarne. Insieme a Honda abbiamo fatto un gran lavoro e stiamo vedendo la luce in fondo al tunnel. Ma prima di iniziare la stagione è difficile prevedere il 2027 perché non sai mai cosa può accadere, il presente è la cosa più importante".