Honda Hrc, Mir: "Nel 2026 dobbiamo trovare la costanza che ci è mancata"honda hrc - #36
Mir è stato intervistato a margine della presentazione della nuova RC213V: "La livrea è simile all'anno scorso e mi piace molto. Credo che saremo forti quest'anno, dovremo continuare a migliorare la moto. L'obiettivo è iniziare in maniera competitiva. Dobbiamo trovare quella costanza che ci è mancata l'anno scorso. Mercato piloti? Con Honda abbiamo fatto un ottimo lavoro, ma è presto per parlarne. Difficile prevedere il 2027"
"La livrea è molto simile all'anno scorso e i colori sono fantastici, mi piace molto". Inizia così l'intervento di Joan Mir sui canali ufficiali MotoGP a margine dell'unveiling della sua Honda Hrc, ultimo team a svelare la livrea per il 2026. "Credo che saremo forti in questa stagione, dovremo continuare a migliorare la moto e cercheremo di fare un buon lavoro in questi test per prepararci al meglio per la prima gara in Thailandia". Lo spagnolo poi parla degli obiettivi: "L'obiettivo dichiarato per la scorsa stagione era terminare il campionato ed essere competitivi. Ci siamo riusciti. Quindi l'obiettivo per il 2026 credo che sia iniziare in maniera competitiva, poi vedremo. Proveremo a partire bene, con delle belle prestazioni, e poi vedremo cosa ci potrà dare la stagione". In chiusura lo spagnolo viene interrogato sul mercato piloti per il 2027: "Molto presto per parlarne. Insieme a Honda abbiamo fatto un gran lavoro e stiamo vedendo la luce in fondo al tunnel. Ma prima di iniziare la stagione è difficile prevedere il 2027 perché non sai mai cosa può accadere, il presente è la cosa più importante".
Leggi anche
Marini: "Vogliamo e possiamo fare meglio del 2025"
"Dobbiamo lavorare per riportare Honda dove merita"
Mir è stato intervistato anche dall'ufficio stampa del team Hrc: "Un'altra moto bellissima che sono orgoglioso di guidare: far parte di Honda HRC Castrol è qualcosa di davvero speciale - si legge nel comunicato stampa -. Nel 2026 dobbiamo trovare quella costanza che ci è mancata lo scorso anno; abbiamo dimostrato che sia io sia la Honda RC213V abbiamo la velocità e le capacità per rendere orgogliosa Honda HRC. Questi due test pre-stagionali saranno molto importanti per preparare tutto al meglio in vista dell'inizio dell'anno e sono certo che tutti gli ingegneri di Honda HRC abbiano lavorato con grande impegno durante l'inverno. Non c'è tempo da perdere: dobbiamo lavorare fin dal primo giro per esprimere il nostro massimo e riportare Honda HRC dove merita di stare".