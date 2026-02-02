È il team Honda Hrc di Luca Marini e Joan Mir l'ultimo a presentare la moto in vista della stagione 2026. Livrea molto simile a quella dell'anno precedente: il rosso è il colore predominante con dettagli in blu e bianco. Moto che vedremo in pista già da domani a Sepang, dove sono in programma i test ufficiali fino al 5 febbraio: su skysport.it il consueto liveblog che vi terrà compagnia fin dalle prime ore del mattino, aggiornamenti continui anche su Sky Sport 24

