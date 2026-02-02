Offerte Sky
Honda Hrc in MotoGP, la nuova livrea della moto di Luca Marini e Joan Mir. FOTO

MotoGp fotogallery
19 foto

È il team Honda Hrc di Luca Marini e Joan Mir l'ultimo a presentare la moto in vista della stagione 2026. Livrea molto simile a quella dell'anno precedente: il rosso è il colore predominante con dettagli in blu e bianco. Moto che vedremo in pista già da domani a Sepang, dove sono in programma i test ufficiali fino al 5 febbraio: su skysport.it il consueto liveblog che vi terrà compagnia fin dalle prime ore del mattino, aggiornamenti continui anche su Sky Sport 24

MOTOGP, LA GUIDA AI TEST DI SEPANG

    Moto GP: Ultime Notizie

    Marini: "Vogliamo e possiamo fare meglio del 2025"

    honda hrc - #10

    Il pilota italiano ha parlato a margine della presentazione della livrea della nuova Honda...

    Rivola: "Rinnovo Bezzecchi era la nostra priorità"

    aprilia

    Tutta la soddisfazione del Ceo di Aprilia Racing Massimo Rivola, che dopo aver celebrato il...

    Hrc svela le nuove moto: rivivi la presentazione

    MotoGp

    Hrc ha chiuso il sipario sulle presentazioni MotoGP in vista del 2026: la casa giapponese ha...