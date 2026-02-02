Giornata di unveiling in casa Honda Hrc, ultimo team a svelare la livrea per la stagione 2026. Al termine della presentazione Luca Marini è stato intervistato dai canali MotoGP: "È fantastico, non vedo l'ora di provare la moto. Abbiamo piccoli aggiornamenti, ma tanta motivazione ed energia perché abbiamo fatto una stagione fantastica nel 2025 e quest'anno vogliamo fare meglio. E penso che possiamo farlo. Stiamo lavorando molto bene e abbiamo un gruppo fantastico". Il test rider Aleix Espargaro ha avuto ottime sensazioni nei test Shakedown: "Aleix è sempre molto positivo e super entusiasta, è bello perché ci motiva ancor di più. È un pilota molto veloce e ha fatto un tempo fantastico. Spero che tutto ciò che ha provato sia buono e che anche noi potremo avere queste sensazioni. Dopo la prima uscita con la nuova moto vedremo che feedback avremo, saranno chiari fin dall'inizio". In chiusura Marini ha parlato dei giorni di allenamento trascorsi a Mandalika con gli altri piloti della VR46 Academy: "Un allenamento fantastico con l'Academy, ci siamo divertiti molto. È un bel posto in cui allenarsi. Siamo stati bene, ho sentito che quest'anno stiamo spingendo di più e il livello di competizione tra di noi si è alzato. Ci spingiamo a vicenda oltre il limite".

