Honda Hrc, Marini: "Obiettivo è fare meglio del 2025 e lottare vicino le prime posizioni"honda hrc - #10
Il pilota italiano ha parlato a margine della presentazione della livrea della nuova Honda RC213V: "Non vedo l'ora di provarla. Abbiamo piccoli aggiornamenti ma tanta energia e motivazione. Il 2025 è stato fantastico, quest'anno vogliamo e possiamo fare meglio. I nostri obiettivi sono chiari: essere lì a lottare vicino alla testa del gruppo"
Giornata di unveiling in casa Honda Hrc, ultimo team a svelare la livrea per la stagione 2026. Al termine della presentazione Luca Marini è stato intervistato dai canali MotoGP: "È fantastico, non vedo l'ora di provare la moto. Abbiamo piccoli aggiornamenti, ma tanta motivazione ed energia perché abbiamo fatto una stagione fantastica nel 2025 e quest'anno vogliamo fare meglio. E penso che possiamo farlo. Stiamo lavorando molto bene e abbiamo un gruppo fantastico". Il test rider Aleix Espargaro ha avuto ottime sensazioni nei test Shakedown: "Aleix è sempre molto positivo e super entusiasta, è bello perché ci motiva ancor di più. È un pilota molto veloce e ha fatto un tempo fantastico. Spero che tutto ciò che ha provato sia buono e che anche noi potremo avere queste sensazioni. Dopo la prima uscita con la nuova moto vedremo che feedback avremo, saranno chiari fin dall'inizio". In chiusura Marini ha parlato dei giorni di allenamento trascorsi a Mandalika con gli altri piloti della VR46 Academy: "Un allenamento fantastico con l'Academy, ci siamo divertiti molto. È un bel posto in cui allenarsi. Siamo stati bene, ho sentito che quest'anno stiamo spingendo di più e il livello di competizione tra di noi si è alzato. Ci spingiamo a vicenda oltre il limite".
Vedi anche
Mir: "Dobbiamo trovare la costanza che è mancata"
"L'obiettivo è lottare vicino alla testa del gruppo"
Marini ha rilasciato delle dichiarazioni anche nel comunicato stampa: "È un piacere iniziare un'altra stagione con Honda HRC Castrol. I progressi che abbiamo mostrato nel 2025 sono stati incredibilmente gratificanti e per tutto l'inverno ho lavorato per migliorare me stesso e affrontare al meglio questa nuova stagione. I nostri obiettivi sono chiari: essere lì a lottare vicino alla testa del gruppo e sfruttare al massimo ogni opportunità che ci verrà presentata. Tutti in questo progetto hanno fatto i compiti durante l'inverno e non vedo l'ora di tornare in sella alla Honda RC213V e guidare di nuovo. Nell'ultimo anno dei 1000 cc dobbiamo concludere nel migliore dei modi e goderci i bei momenti lungo il percorso".