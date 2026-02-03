Buone sensazioni per Pecco Bagnaia nel primo giorno di test a Sepang: "Abbiamo lavorato molto bene, tutto quello che abbiamo provato ha dato dei feedback chiari. Il mio feeling è molto positivo, soprattutto con l'anteriore della moto che era quello che cercavamo l'anno scorso. Quello che nel 2025 era un limite, qui fortunatamente sembra non esserci. Abbiamo provato la nuova carena, che ha pro e contro come sempre"
Com'è andato questo primo giorno di test?
"Ricominciare è fantastico, quello che ti dà la MotoGP è incredibile. Oggi me la sono goduta alla grande. Abbiamo avuto modo di fare diversi giri, sia questa mattina con la media che oggi pomeriggio con la soft. Abbiamo lavorato molto bene devo dire, tutto quello che abbiamo provato ha dato dei chiari feedback. Fortunatamente il mio feeling è molto positivo, soprattutto sul davanti della moto in staccata e in ingresso, che era quello che cercavamo l'anno scorso. Quindi per il momento bene. Poi ci siamo concentrati su nuove parti come la carena: ha pro e contro ma ho fatto lo stesso identico tempo con entrambe, vecchia e nuova, quindi come inizio e pochi chilometri è positivo".
Sei partito dalla moto di Valencia dei test 2025, e poi...?
"Abbiamo provato la moto nuova, rinnovata sotto qualche aspetto dove sono potuti intervenire. Da subito mi sono trovato bene. Fortunatamente quello che l'anno scorso era un limite qua sembra non esserci. E' vero anche che è una pista in cui sono sempre andato veloce, quindi per il momento bisogna sempre prendere tutto con le pinze, ma sono molto sollevato di questa prima giornata, come feeling mi sono sentito bene da subito".
Mercoledì 4 febbraio qual è il programma?
"Il programma è generale. Abbiamo altre cose da provare ma fare anche una simulazione di Sprint Race, il terzo giorno faremo un time attack che sarà fondamentale e utile. Ho visto che già diversi piloti l'hanno provato oggi ma noi eravamo molto concentrati sul portare avanti le gomme e cercare di fare dei giri per capire di più la carena nuova soprattutto".
"Mercato piloti frizzantino, vedremo come evolverà"
Bagnaia è poi intervenuto nel consueto media scrum coi giornalisti presenti a Sepang: "Sono contento perché siamo riusciti a fare un bel lavoro, mi sono sentito subito meglio rispetto al ricordo dell'anno scorso. I limiti che ho sempre sentito nel 2025 ad oggi non c'erano, quindi è un passo avanti. E' presto per dire se è tornato il feeling che avevo con la GP24, dico che posso guidare senza sentirmi limitato in alcune aree. Non penso che Ducati abbia cercato di sviluppare la moto andando nella mia direzione, è ovvio che vuole cercare di mettermi nelle migliori condizioni possibili. Però l'anno scorso sono state prese delle decisioni che magari hanno lavorato contro il mio feeling in frenata e ingresso, ma non volutamente. Invece con questa moto appena sono partito mi sono trovato immediatamente meglio". Poi sul mercato piloti: "Secondo me tanti piloti cambieranno il prossimo anno, e altri no. E' un momento anche frizzantino, divertente, però vedremo come si evolverà".