Lo spagnolo, che è a Sepang per seguire i test ufficiali, ha parlato delle sue condizioni fisiche e dei rumors di mercato che lo riguardano: "Dopo Valencia ho fatto dei controlli e ho capito che erano necessarie altre due operazioni. L'obiettivo è essere in Thailandia. Rumors sul mio futuro? È divertente ascoltarli. È normale che una parte del mio entourage lavori per il mio futuro, ma io sono completamente concentrato sul 2026"

Nonostante non possa scendere in pista, Jorge Martin è a Sepang per seguire da vicino i test ufficiali in vista del Mondiale 2026: "Mi sento meglio rispetto a Valencia, l'ultima volta che ho corso. Non ho ancora l'ok dei medici ma molto presto tornerò sulla moto e inizierò a preparare la stagione. Dopo Valencia ho iniziato a non sentirmi a mio agio fisicamente, quindi ho fatto dei controlli e ho capito che erano necessarie altre due operazioni: è stata la decisione giusta. L'obiettivo è essere in Thailandia". Poi su Aprilia: "Hanno fatto un gran lavoro. Sono qui perché voglio essere coinvolto nel lavoro del team, prepararmi mentalmente alle gare e capire cosa è meglio e cosa è peggio per arrivare pronto in Thailandia".