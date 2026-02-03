Offerte Sky
Aprilia, Martin: "Fare altre due operazioni era necessario. Futuro? Penso al 2026"

aprilia

Lo spagnolo, che è a Sepang per seguire i test ufficiali, ha parlato delle sue condizioni fisiche e dei rumors di mercato che lo riguardano: "Dopo Valencia ho fatto dei controlli e ho capito che erano necessarie altre due operazioni. L'obiettivo è essere in Thailandia. Rumors sul mio futuro? È divertente ascoltarli. È normale che una parte del mio entourage lavori per il mio futuro, ma io sono completamente concentrato sul 2026"

MOTOGP, LE NOVITÀ DAI TEST DI SEPANG

Nonostante non possa scendere in pista, Jorge Martin è a Sepang per seguire da vicino i test ufficiali in vista del Mondiale 2026: "Mi sento meglio rispetto a Valencia, l'ultima volta che ho corso. Non ho ancora l'ok dei medici ma molto presto tornerò sulla moto e inizierò a preparare la stagione. Dopo Valencia ho iniziato a non sentirmi a mio agio fisicamente, quindi ho fatto dei controlli e ho capito che erano necessarie altre due operazioni: è stata la decisione giusta. L'obiettivo è essere in Thailandia". Poi su Aprilia: "Hanno fatto un gran lavoro. Sono qui perché voglio essere coinvolto nel lavoro del team, prepararmi mentalmente alle gare e capire cosa è meglio e cosa è peggio per arrivare pronto in Thailandia".

"Divertente ascoltare i rumors di mercato"

Martin ha commentato anche i rumors di mercato, con Motorsport che ha parlato di un "accordo in dirittura d'arrivo" tra Jorge e Yamaha dal 2027: "È molto divertente sentire i rumors e quello che dice la gente, ma se oggi sono qui è perché sono completamente concentrato sulla stagione 2026. Ovviamente è normale che una parte del mio entourage lavori per il mio futuro, ma non so ancora niente e ci stiamo lavorando". 

