Dopo un controllo positivo alla mano sinistra e alla clavicola destra (entrambe operate nelle scorse settimane), il campione del mondo 2024 sarà in Thailandia per i test ufficiali del 21-22 febbraio, gli ultimi pre-stagionali prima del via del Mondiale. A Buriram Martin dovrà ottenere, come da prassi, l'idoneità fisica da parte della delegazione medica del Motomondiale prima di salire in sella alla sua RS-GP

Jorge Martin si prepara a iniziare la sua stagione 2026. Dopo aver preso parte ai test di Sepang da spettatore a bordo pista, impossibilitato a girare per via delle recenti operazioni alla mano sinistra e alla clavicola destra, lo spagnolo ha ottenuto luce verde dai medici per risalire in sella all'Aprilia (questa volta per fare sul serio dopo lo show per le strade di Kuala Lumpur nel giorno della presentazione di team e piloti). L'appuntamento è per il 21-22 febbraio, quando la MotoGP sarà impegnata a Buriram negli ultimi test ufficiali in preparazione al prossimo Mondiale (che partirà sempre in Thailandia nel weekend del 27 febbraio-1 marzo). A questo punto, per vedere il campione del mondo 2024 di nuovo in pista, manca solo un ultimo passaggio formale, il via libera da parte dei medici del Motomondiale direttamente da Buriram. Di seguito il comunicato di Aprilia, che annuncia l'imminente rientro di 'Martinator'.