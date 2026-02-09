Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Jorge Martin, il pilota Aprilia al rientro nei test MotoGP in Thailandia. Le news

MotoGp

Dopo un controllo positivo alla mano sinistra e alla clavicola destra (entrambe operate nelle scorse settimane), il campione del mondo 2024 sarà in Thailandia per i test ufficiali del 21-22 febbraio, gli ultimi pre-stagionali prima del via del Mondiale. A Buriram Martin dovrà ottenere, come da prassi, l'idoneità fisica da parte della delegazione medica del Motomondiale prima di salire in sella alla sua RS-GP

LE PAROLE DI RIVOLA SU MARTIN

Jorge Martin si prepara a iniziare la sua stagione 2026. Dopo aver preso parte ai test di Sepang da spettatore a bordo pista, impossibilitato a girare per via delle recenti operazioni alla mano sinistra e alla clavicola destra, lo spagnolo ha ottenuto luce verde dai medici per risalire in sella all'Aprilia (questa volta per fare sul serio dopo lo show per le strade di Kuala Lumpur nel giorno della presentazione di team e piloti). L'appuntamento è per il 21-22 febbraio, quando la MotoGP sarà impegnata a Buriram negli ultimi test ufficiali in preparazione al prossimo Mondiale (che partirà sempre in Thailandia nel weekend del 27 febbraio-1 marzo). A questo punto, per vedere il campione del mondo 2024 di nuovo in pista, manca solo un ultimo passaggio formale, il via libera da parte dei medici del Motomondiale direttamente da Buriram. Di seguito il comunicato di Aprilia, che annuncia l'imminente rientro di 'Martinator'.

Il comunicato di Aprilia

"Jorge Martín si è sottoposto a una visita di controllo alla mano sinistra e alla clavicola destra, presso l’Hospital Ruber Internacional di Madrid. L’esito della visita è stato positivo e il pilota spagnolo ha ricevuto l’autorizzazione a viaggiare a Buriram, in Thailandia, settimana prossima, per prendere parte ai test ufficiali della MotoGP. Il pilota spagnolo dovrà comunque essere valutato dalla delegazione medica del Motomondiale per ricevere l’idoneità fisica per partecipare ai test".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

Bagnaia: "Rispetto al 2025 ora posso spingere"

ducati

Niente time attack per Bagnaia nel day 2 di test: la pioggia ha consentito a Pecco di risparmiare...

Test, day 2: Mir fa miglior tempo, poi la pioggia

MotoGp

Day 2 di test a Sepang condizionato dalla pioggia, che di fatto non ha permesso ai piloti di...

Yamaha, problema sulle M1 e niente day 2 di test

MotoGp

Inizio di stagione complicato per la casa di Iwata: prima la caduta con frattura al dito della...

Bagnaia: "Sollevato, feeling positivo col davanti"

MotoGp

Buone sensazioni per Pecco Bagnaia nel primo giorno di test a Sepang: "Abbiamo lavorato molto...

Martin: "Dovevo operarmi. Futuro? Penso al 2026"

aprilia

Lo spagnolo, che è a Sepang per seguire i test ufficiali, ha parlato delle sue condizioni fisiche...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS