Moto3, la pioggia rovina il primo giorno di test a Portimão

moto3
Rosario Triolo

Rosario Triolo

Solo pochi piloti in pista hanno deciso di scendere in pista in Portogallo a causa della pioggia che ha condizionato la giornata. Cruces ha fatto registrare il miglior tempo, Carraro unico italiano in pista

PRESENTAZIONE MOTOGP, TUTTE LE FOTO DELL'EVENTO

Nel 2026 il regolamento sui test Moto2 e Moto3 cambia e perdere una giornata ufficiale non dà il diritto a recuperarla. Ma in ogni caso la maggior parte dei piloti Moto3 ha preferito evitare rischi e non è andata in pista nel primo giorno di prove a Portimão a causa della pioggiaSoltanto dieci piloti hanno deciso di andare comunque in pista per mettersi alle spalle l'inverno, ma ovviamente girare sul bagnato non li preparerà all'inizio stagione, serve più che altro a riprendere contatto con gli automatismi della moto da corsa rispetto a quelle che hanno usato durante gli allenamenti.

Cruces il migliore di giornata

Il migliore, per quello che possa valere questa prima giornata, è stato Adrián Cruces, che quest'anno affronterà la sua prima stagione completa con Cip Greenpower. Lo spagnolo ha girato a circa 17 secondi dal record della pista in 2'03.3. Alle sue spalle David Almansa, che passa a Ktm, e Jesús Ríos, debuttante del team Snipers. I piloti che hanno girato di più sono stati Veda Pratama, rookie di Honda Team Asia, lo stesso Ríos e il compagno di Pratama Zen Mitani.

Carraro unico italiano in pista

Unico italiano in pista Nicola Carraro di Snipers, a circa tre secondi da Cruces, mentre Bertelle e Pini sono rimasti ai box. Per il team Aspar ha girato il nuovo acquisto Marco Morelli, mentre Máximo Quiles, attesissimo pilota di riferimento della categoria e considerato favorito al titolo, non è andato in pista. Nei prossimi tre giorni sono previste un'altra sessione di Moto3 e due di Moto2, sempre che la pioggia non rovini il lavoro.

La classifica dei tempi

