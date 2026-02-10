Offerte Sky
Moto3, a Portimao brilla Guido Pini: è il più veloce nella pioggia

TEST
Rosario Triolo

Rosario Triolo

Foto da Instagram @le0pardracing

Il pilota italiano del team Leopard segna il miglior tempo in un'altra giornata rovinata dal maltempo. Carraro tredicesimo, Bertelle rimane ai box

MOTOGP, LE FOTO DELLA PRESENTAZIONE

Guido Pini davanti a tutti a Portimao nel secondo e ultimo giorno di test portoghesi della Moto3. Un vero disastro per i piloti e i team, il maltempo non ha permesso di lavorare veramente sui setup e di preparare la stagione, e il nuovo regolamento sui test non consente di recuperare giorni eventualmente perduti, quindi chi non è sceso in pista non avrà modo di rimandare questa giornata a un altro momento della stagione. Alle spalle di Pini l'ex Leopard Almansa, ora con IntactGp, e poi Joel Esteban di LevelUp MTA, che ha fatto solo 12 giri ma è stato velocissimo. Il suo compagno Matteo Bertelle non è andato in pista, l'altro italiano Nicola Carraro, di Snipers, ha chiuso tredicesimo a due secondi e mezzo.

Moto3, il programma dei prossimi test

Tra i piloti top della categoria, David Muñoz ha fatto solo quattro giri per testare le condizioni fisiche dopo il lungo stop per la frattura del femore sinistro subita in gara a fine 2025. I piloti Aspar e Ajo invece non hanno girato. Altri due giorni in programma ora a Portimao con in pista, condizioni permettendo, la Moto2. Poi si andrà a Jerez per altri due giorni ciascuno per ogni categoria, ultimi prima dell'inizio del campionato in Thailandia.

La top 10 della seconda giornata di test

