Moto3, a Portimao brilla Guido Pini: è il più veloce nella pioggiaTEST Foto da Instagram @le0pardracing
Il pilota italiano del team Leopard segna il miglior tempo in un'altra giornata rovinata dal maltempo. Carraro tredicesimo, Bertelle rimane ai box
Guido Pini davanti a tutti a Portimao nel secondo e ultimo giorno di test portoghesi della Moto3. Un vero disastro per i piloti e i team, il maltempo non ha permesso di lavorare veramente sui setup e di preparare la stagione, e il nuovo regolamento sui test non consente di recuperare giorni eventualmente perduti, quindi chi non è sceso in pista non avrà modo di rimandare questa giornata a un altro momento della stagione. Alle spalle di Pini l'ex Leopard Almansa, ora con IntactGp, e poi Joel Esteban di LevelUp MTA, che ha fatto solo 12 giri ma è stato velocissimo. Il suo compagno Matteo Bertelle non è andato in pista, l'altro italiano Nicola Carraro, di Snipers, ha chiuso tredicesimo a due secondi e mezzo.
Moto3, il programma dei prossimi test
Tra i piloti top della categoria, David Muñoz ha fatto solo quattro giri per testare le condizioni fisiche dopo il lungo stop per la frattura del femore sinistro subita in gara a fine 2025. I piloti Aspar e Ajo invece non hanno girato. Altri due giorni in programma ora a Portimao con in pista, condizioni permettendo, la Moto2. Poi si andrà a Jerez per altri due giorni ciascuno per ogni categoria, ultimi prima dell'inizio del campionato in Thailandia.