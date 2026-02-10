Guido Pini davanti a tutti a Portimao nel secondo e ultimo giorno di test portoghesi della Moto3. Un vero disastro per i piloti e i team, il maltempo non ha permesso di lavorare veramente sui setup e di preparare la stagione, e il nuovo regolamento sui test non consente di recuperare giorni eventualmente perduti, quindi chi non è sceso in pista non avrà modo di rimandare questa giornata a un altro momento della stagione. Alle spalle di Pini l'ex Leopard Almansa, ora con IntactGp, e poi Joel Esteban di LevelUp MTA, che ha fatto solo 12 giri ma è stato velocissimo. Il suo compagno Matteo Bertelle non è andato in pista, l'altro italiano Nicola Carraro, di Snipers, ha chiuso tredicesimo a due secondi e mezzo.