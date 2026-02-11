Offerte Sky
Moto2, un'altra giornata di maltempo rovina i test a Portimao

i tempi
Rosario Triolo

Rosario Triolo

Dopo la Moto3 anche la categoria superiore gira poco in Portogallo, sperando in un ultimo giorno di tregua da pioggia e vento

I RISULTATI DEI TEST MOTO3

Dopo aver rovinato i test Superbike e Moto3, il maltempo a Portimao ha anche pesantemente influenzato il primo giorno di prove 2026 della Moto2. Non solo la pioggia, ma anche vento fortissimo a suggerire di andarci cauti ai team che hanno scelto, prevalentemente, di girare pochissimo o nulla. Solo i due rookies su Boscoscuro, Ferrández di Pramac e Lunetta di SpeedRs, hanno girato molto. Per Ferrández oltre 40 giri e per Lunetta oltre 60, mentre un altro debuttante, Taiyo Furusato, ha segnato il miglior tempo, a circa 15 secondi dal record della pista. Ventinove giri anche per Arbolino, che torna su Kalex con Reds Fantic, mentre Vietti è rimasto ai box.

Moto2, ancora tanto da vedere in pista nei prossimi giorni

Ma le prove "vere" di fatto non ci sono state. C'è molta attesa per scoprire le novità di Boscoscuro, Forward (che aveva chiuso in testa le ultime prove di Jerez) e Kalex, che ha portato una carena nuova con richiami aerodinamici da MotoGp. Al momento non si è potuto vedere nulla di tutto questo, la speranza è di avere tregua nell'ultimo giorno prima di trasferirsi a Jerez per gli unici altri test prima di inizio campionato.

I tempi del primo giorno di test Moto2

