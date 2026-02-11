Dopo aver rovinato i test Superbike e Moto3, il maltempo a Portimao ha anche pesantemente influenzato il primo giorno di prove 2026 della Moto2. Non solo la pioggia, ma anche vento fortissimo a suggerire di andarci cauti ai team che hanno scelto, prevalentemente, di girare pochissimo o nulla. Solo i due rookies su Boscoscuro, Ferrández di Pramac e Lunetta di SpeedRs, hanno girato molto. Per Ferrández oltre 40 giri e per Lunetta oltre 60, mentre un altro debuttante, Taiyo Furusato, ha segnato il miglior tempo, a circa 15 secondi dal record della pista. Ventinove giri anche per Arbolino, che torna su Kalex con Reds Fantic, mentre Vietti è rimasto ai box.