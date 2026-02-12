Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Moto2, test Portimao nel caos per olio in pista: bandiera rossa a due ore dalla fine

I risultati
Rosario Triolo

Rosario Triolo

Foto da X @AsparTeam

Un problema a Öncü provoca la caduta di un enorme gruppo di piloti: bandiera rossa e attività sospesa con due ore di anticipo

MOTO2, I RISULTATI DEL PRIMO GIORNO DI TEST

Proprio quando era arrivato un raggio di sole a permettere ai team di Moto2 di utilizzare la pista di Portimao per un test vero, in Portogallo è scoppiato il caos sul circuito. Deniz Öncü infatti ha sparso involontariamente olio per la pista, e questo ha provocato diverse cadute per fortuna senza conseguenze pesanti per i piloti. Ma la giornata è stata interrotta con una bandiera rossa definitiva a due ore dalla fine del turno.

Moto2, Vietti il migliore degli italiani

Il più veloce fino alla sospensione era stato il vicecampione in carica Manu González, a poco più di un secondo dal record della pista. Alle sue spalle Izan Guevara con la Boscoscuro, mentre Vietti ha chiuso sesto, Arbolino ottavo e Lunetta venticinquesimo. Molte delle novità introdotte dai costruttori Kalex, Forward e Boscoscuro non sono neanche state provate a causa del meteo. I team sperano di poter lavorare meglio nelle ultime due giornate di test prima di inizio campionato il 16 e 17 febbraio a Jerez. La Moto3 sarà in pista sullo stesso circuito il 14 e 15 febbraio.

I risultati della seconda giornata di test in Moto2

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

Bagnaia: "Rispetto al 2025 ora posso spingere"

ducati

Niente time attack per Bagnaia nel day 2 di test: la pioggia ha consentito a Pecco di risparmiare...

Test, day 2: Mir fa miglior tempo, poi la pioggia

MotoGp

Day 2 di test a Sepang condizionato dalla pioggia, che di fatto non ha permesso ai piloti di...

Yamaha, problema sulle M1 e niente day 2 di test

MotoGp

Inizio di stagione complicato per la casa di Iwata: prima la caduta con frattura al dito della...

Bagnaia: "Sollevato, feeling positivo col davanti"

MotoGp

Buone sensazioni per Pecco Bagnaia nel primo giorno di test a Sepang: "Abbiamo lavorato molto...

Martin: "Dovevo operarmi. Futuro? Penso al 2026"

aprilia

Lo spagnolo, che è a Sepang per seguire i test ufficiali, ha parlato delle sue condizioni fisiche...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS