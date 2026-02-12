Proprio quando era arrivato un raggio di sole a permettere ai team di Moto2 di utilizzare la pista di Portimao per un test vero, in Portogallo è scoppiato il caos sul circuito. Deniz Öncü infatti ha sparso involontariamente olio per la pista , e questo ha provocato diverse cadute per fortuna senza conseguenze pesanti per i piloti. Ma la giornata è stata interrotta con una bandiera rossa definitiva a due ore dalla fine del turno.

Moto2, Vietti il migliore degli italiani

Il più veloce fino alla sospensione era stato il vicecampione in carica Manu González, a poco più di un secondo dal record della pista. Alle sue spalle Izan Guevara con la Boscoscuro, mentre Vietti ha chiuso sesto, Arbolino ottavo e Lunetta venticinquesimo. Molte delle novità introdotte dai costruttori Kalex, Forward e Boscoscuro non sono neanche state provate a causa del meteo. I team sperano di poter lavorare meglio nelle ultime due giornate di test prima di inizio campionato il 16 e 17 febbraio a Jerez. La Moto3 sarà in pista sullo stesso circuito il 14 e 15 febbraio.