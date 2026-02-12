Offerte Sky
MotoGP, Aldeguer e le news sull'infortunio: salta test e GP in Thailandia

MotoGp

Il pilota Gresini non è ancora pronto dopo la frattura al femore di inizio gennaio e non prenderà parte, come in parte già annunciato alla presentazione del team, alla trasferta in Thailandia per i test del 21-22 febbraio e per il primo weekend di gara in programma dal 27 febbraio all'1 marzo. Al suo posto ci sarà Michele Pirro

CASCHI D'ORO, LA PREMAZIONE IN STREAMING SU SKY

Ora è anche ufficiale. Il team Gresini non potrà contare su Fermin Aldeguer in Thailandia. Lo spagnolo, non ancora pronto a risalire in sella dopo la frattura alla diafisi del femore sinistro rimediata in un allenamento a inizio gennaio, salterà dunque i test di Buriram del 21-22 febbraio e il primo weekend stagionale, sempre in Thailandia, dal 27 febbraio all'1 marzo. Un forfait in parte annunciato alla presentazione di Gresini Racing, quando Aldeguer aveva detto di volerci essere in Brasile (la seconda gara, ndr) o ad Austin (la terza, ndr). Ducati vuole avere tutte le moto in pista a Buriram e sarà dunque il collaudatore Michele Pirro a rimpiazzare il giovanissimo collega. 

Il comunicato di Gresini Racing

"Il recupero di Fermin Aldeguer procede velocemente, ma non abbastanza per vederlo in Thailandia. Salterà i test di Buriram e la gara inaugurale della stagione, con Michele Pirro al suo posto", si legge nel post 'X' pubblicato dal team Gresini.

