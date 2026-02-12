Offerte Sky
MotoGP, Caschi d'Oro 2025: la cerimonia di premiazione in diretta streaming dalle 19

a modena

Tutto pronto a Modena per la 46^ edizione dei Caschi d'Oro di Motosprint: appuntamento alle 19, quando saranno premiati i protagonisti della stagione 2025 e le leggende che hanno fatto la storia del motociclismo. L'evento sarà visibile in diretta streaming sul canale YouTube di Sky Sport MotoGP

MOTOGP 2026: CALENDARIO - PILOTI

Cresce l'attesa a Modena, dove questa sera al Bper Forum si terrà la 46^ edizione dei Caschi d'Oro di Motosprint, appuntamento ormai tradizionale per il mondo dei motori. La serata, condotta da Barbara Pedrotti e dal direttore di Motorsprint Federico Porrozzi, vedrà alternarsi sul palco i protagonisti delle due ruote 2025 e alcune leggende del motociclismo. Presenti tra gli altri Marco Bezzecchi (Aprilia Racing, terzo nel Mondiale 2025), Enea Bastianini (Ktm Tech3, premio speciale), Luca Marini (Honda factory, premio Best Progression) e Diogo Moreira (Honda Lcr, campione del mondo Moto2 nel 2025).

Gli altri piloti premiati

Ci saranno poi leggende come Marco Lucchinelli e Stefano Passeri, i campioni italiani del CIV (Alessandro Delbianco, Davide Stirpe, Luca Ottaviani, Bruno Ieraci, Marcos Ruda, Lorenzo Pritelli, Martina Guarino), Daniel Putortì, la Nazionale di Enduro dominatrice della Sei Giorni (Andrea Verona, Samuele Bernardini, Morgan Leasiardo, Manolo Morettini, Kevin Cristino, Alberto Elgari, Manuel Verzeroli), quella di Trial femminile vincitrice del Nazioni (Andrea Sofia Rabino, Martina Gallieni, Alessia Bacchetta), Kiara Fontanesi e Sara Trentini. Caschi d’oro previsti anche per Ducati, Aprilia, Gresini Racing, VR46 Racing Team, Italtrans Racing Team, BMW Motorrad, Barni Racing Team e De Carli Racing.

Come seguire i Caschi d'Oro su Sky

La cerimonia di premiazione dei Caschi d'Oro inizierà alle ore 19 e sarà visibile in diretta streaming sul canale Youtube di Sky Sport MotoGP.

