La prima giornata di test a Jerez lascia ben sperare per gli italiani in Moto 3: in un day-1 condizionato da vento e pista sporca, Matteo Bertelle e Guido Pini hanno dato ottimi riscontri in vista dell'inizio dell'inizio del nuovo campionato in Thailandia nel weekend 27 febbraio-1 marzo (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW )

Non vinciamo una gara Moto3 dal 2022, ma i test di Jerez sono cominciati bene per i piloti italiani , nella speranza che non siano solo un fuoco fatuo di inizio stagione, ma piuttosto una solida architettura per lo sviluppo del campionato. Matteo Bertelle , dopo il difficilissimo 2025 condizionato da un infortunio drammatico è stato a lungo in testa, salvo poi concludere la giornata al settimo posto senza mai usare la gomma morbida. Guido Pini è stato davanti a tutti fino a fine turno , ed è un’ottima notizia per il pilota toscano, già più veloce di tutti sotto la pioggia a Portimão, e rapidissimo anche sull’asciutto con la Honda Leopard dopo il primo anno faticoso su Ktm.

Alla fine però, con i piloti scatenati a cercare tempi con le scie, Álvaro Carpe lo ha battuto di 64 millesimi. Ma i tempi di questa giornata a Jerez hanno un valore relativo, perché il vento e la pista sporca hanno rallentato moltissimo i riferimenti, che saranno invece verosimilmente molto più vicini al record della pista nel secondo giorno.

Infatti Máximo Quiles e David Muñoz, due dei favoriti della stagione da pronostico, hanno chiuso al sesto e al dodicesimo posto. Ma la domenica di prove sarà già fondamentale. Si tratterà infatti dell’ultimo giorno in pista prima dell’inizio del campionato con le libere del 27 febbraio in Thailandia (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)