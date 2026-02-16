Moto2, a Jerez Gonzalez domina la prima giornata di test. Arbolino in difficoltàa jerez Foto da X @18ManuGonzalez
La Moto2 vive gli ultimi giorni di test prima del debutto ufficiale in Thailandia nel weekend tra il 27 febbraio e l'1 marzo, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Manu Gonzalez è il più veloce sul circuito di Jerez, girando sotto il record della pista. Giornata positiva per Lunetta, mentre Arbolino chiude in fondo alla classifica
Manu González riparte dopo aver perso il Mondiale Moto2 2025 all’ultima gara, e nel primo giorno di test a Jerez è chiaramente il più veloce. 39.0, sotto il record ufficiale della pista, con un ritmo straordinario nel finale di giornata e senza utilizzare tutti gli aggiornamenti Kalex che monterà nella seconda giornata. Alle sue spalle David Alonso, il colombiano che tutti considerano destinato alla MotoGp l’anno prossimo, che pur con raffreddore e caduta ha impressionato, specialmente al mattino, mantenendosi comunque sempre tra i migliori.
Moto2, i piloti da tenere d'occhio
Izan Guevara fa sorridere Boscoscuro, che ha già in mente di portare un nuovo forcellone dalla Thailandia e sta facendo prove comparative di carene diverse per restare al passo con Kalex, ma anche con Forward, protagonista di un passo avanti straordinario, e in parte annunciato nei test di fine 2025, con Escrig comodamente in top 5. Occhio a Veijer, che con la gomma più dura si è messo ottavo a tre decimi da González, utilizzando la nuova aerodinamica Kalex ispirata da soluzioni MotoGp.
Come sono andati gli italiani
Non male la giornata di Luca Lunetta, a otto decimi dal vertice, miglior rookie e unico debuttante a scendere sotto il 40. Il suo compagno Celestino Vietti è settimo. Più staccato Tony Arbolino, in fondo alla classifica a un secondo e tre decimi da González. Il ritorno su Kalex richiede di ritrovare degli automatismi che per Tony non sono ritornati automaticamente.