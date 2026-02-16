La Moto2 vive gli ultimi giorni di test prima del debutto ufficiale in Thailandia nel weekend tra il 27 febbraio e l'1 marzo, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Manu Gonzalez è il più veloce sul circuito di Jerez, girando sotto il record della pista. Giornata positiva per Lunetta, mentre Arbolino chiude in fondo alla classifica MOTOGP, LA DORNA CAMBIA NOME: I DETTAGLI

Manu González riparte dopo aver perso il Mondiale Moto2 2025 all’ultima gara, e nel primo giorno di test a Jerez è chiaramente il più veloce. 39.0, sotto il record ufficiale della pista, con un ritmo straordinario nel finale di giornata e senza utilizzare tutti gli aggiornamenti Kalex che monterà nella seconda giornata. Alle sue spalle David Alonso, il colombiano che tutti considerano destinato alla MotoGp l’anno prossimo, che pur con raffreddore e caduta ha impressionato, specialmente al mattino, mantenendosi comunque sempre tra i migliori.

Moto2, i piloti da tenere d'occhio Izan Guevara fa sorridere Boscoscuro, che ha già in mente di portare un nuovo forcellone dalla Thailandia e sta facendo prove comparative di carene diverse per restare al passo con Kalex, ma anche con Forward, protagonista di un passo avanti straordinario, e in parte annunciato nei test di fine 2025, con Escrig comodamente in top 5. Occhio a Veijer, che con la gomma più dura si è messo ottavo a tre decimi da González, utilizzando la nuova aerodinamica Kalex ispirata da soluzioni MotoGp.

Come sono andati gli italiani Non male la giornata di Luca Lunetta, a otto decimi dal vertice, miglior rookie e unico debuttante a scendere sotto il 40. Il suo compagno Celestino Vietti è settimo. Più staccato Tony Arbolino, in fondo alla classifica a un secondo e tre decimi da González. Il ritorno su Kalex richiede di ritrovare degli automatismi che per Tony non sono ritornati automaticamente.