Dorna cambia nome: diventa MotoGP Sports Entertainment Group

MotoGp
©Ansa

Nuova stagione di MotoGP, nuovo nome: Dorna Sports diventa MotoGP Sports Entertainment Group. Ecco tutti i dettagli

RIPASSA I CAPOTECNICI DEI PILOTI PER IL 2026

Dorna Sports, la società che detiene i diritti commerciali e di trasmissione della MotoGP dal 1992, ha annunciato un cambio di nome, trasformandosi in MotoGP Sports Entertainment Group. "Il nuovo nome dell'azienda - si legge nel comunicato - rappresenta una visione chiara per il futuro della MotoGP e rispecchia la trasformazione di questo sport che è passato dall'essere un Campionato di primo livello a una piattaforma globale di intrattenimento sportivo con impatto e risonanza culturale in tutto il mondo". E poi ancora: "Il cambio di denominazione avviene dopo il rebranding del 2024 e accoglie l'ambizione dell'organizzazione di espandersi oltre i limiti tradizionali del motociclismo, adottando l'innovazione digitale, la partecipazione immersiva degli appassionati, la narrativa globale e nuove forme di intrattenimento che fanno da complemento allo spettacolo in pista".

Ezpeleta: "Innoviamo preservando i valori"

Così si è espresso il CEO Carmelo Ezpeleta: "Il cambio di nome dell'azienda è molto di più di una nuova identità: è una dichiarazione di intenti. La MotoGP è cresciuta molto ed è andata molto oltre l'essere un mero campionato; è diventata una proprietà globale di intrattenimento seguita con passione in tutto il mondo. Come MotoGP Sports Entertainment Group, ci basiamo su anni di crescita continua per accelerare l'innovazione e l'espansione globale preservando sempre lo spirito e i valori che definiscono il nostro sport".

