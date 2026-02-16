Dorna cambia nome: diventa MotoGP Sports Entertainment Group

Dorna Sports, la società che detiene i diritti commerciali e di trasmissione della MotoGP dal 1992, ha annunciato un cambio di nome, trasformandosi in MotoGP Sports Entertainment Group. "Il nuovo nome dell'azienda - si legge nel comunicato - rappresenta una visione chiara per il futuro della MotoGP e rispecchia la trasformazione di questo sport che è passato dall'essere un Campionato di primo livello a una piattaforma globale di intrattenimento sportivo con impatto e risonanza culturale in tutto il mondo". E poi ancora: "Il cambio di denominazione avviene dopo il rebranding del 2024 e accoglie l'ambizione dell'organizzazione di espandersi oltre i limiti tradizionali del motociclismo, adottando l'innovazione digitale, la partecipazione immersiva degli appassionati, la narrativa globale e nuove forme di intrattenimento che fanno da complemento allo spettacolo in pista".