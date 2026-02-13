Il successo di un pilota spesso non dipende esclusivamente dalle abilità in sella alla moto ma anche dalle "menti" che hanno al proprio fianco, che sono chiamate ad analizzare un'elevatissima mole di dati. Rigamonti per Marc Marquez, Gabarrini per Bagnaia, Venturato per Bezzecchi e non solo: tutte le coppie piloti-capotecnici per la stagione 2026
MOTOGP 2026: CALENDARIO - PILOTI
- Capotecnico Marc Marquez: MARCO RIGAMONTI
- Capotecnico Pecco Bagnaia: CHRISTIAN GABARRINI
- Capotecnico Alex Marquez: DONATELLO GIOVANOTTI
- Capotecnico Fermin Aldeguer: FRANKIE CARCHEDI
- Capotecnico Fabio Di Giannantonio: MASSIMO BRANCHINI
- Capotecnico Franco Morbidelli: MATTEO FLAMIGNI
- Capotecnico Marco Bezzecchi: FRANCESCO VENTURATO
- Capotecnico Jorge Martin: DANIELE ROMAGNOLI
- Capotecnico Pedro Acosta: PAUL TREVATHAN
- Capotecnico Brad Binder: PHIL MARRON
- Capotecnico Fabio Quartararo: DIEGO GUBELLINI
- Capotecnico Alex Rins: DAVID MUNOZ
- Capotecnico Raul Fernandez: NOE HERRERA
- Capotecnico Ai Ogura: GIOVANNI MATTAROLLO
- Capotecnico Joan Mir: SANTI HERNANDEZ
- Capotecnico Luca Marini: CHRISTIAN PUPULIN
- Capotecnico Maverick Vinales: MANUEL CAZEAUX
- Capotecnico Enea Bastianini: ANDRES MADRID
- Capotecnico Johann Zarco: DAVID GARCIA
- Capotecnico Diogo Moreira: KLAUS NOHLES
- Capotecnico Jack Miller: GIACOMO GUIDOTTI
- Capotecnico Toprak Razgatlioglu: ALBERTO GIRIBUOLA