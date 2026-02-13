Il successo di un pilota spesso non dipende esclusivamente dalle abilità in sella alla moto ma anche dalle "menti" che hanno al proprio fianco, che sono chiamate ad analizzare un'elevatissima mole di dati. Rigamonti per Marc Marquez, Gabarrini per Bagnaia, Venturato per Bezzecchi e non solo: tutte le coppie piloti-capotecnici per la stagione 2026

