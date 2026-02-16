Primo appuntamento della stagione 2026 per il mondiale Superbike al via a Phillip Island. Griglia di partenza rivoluzionata con Ducati che affida le nuove Panigale V4R factory a Bulega e Lecuona e Bmw che risponde con Petrucci e Oliveira. Yamaha, Honda, Bimota e Kawasaki confermano la presenza di sei costruttori al via. Tutto il week end live su Sky Sport MotoGP: gara 1 e 2 sabato e domenica alle 6.00 con numerose repliche nel corso della giornata. Superpole race domenica alle 3.00 SBK, LA ENTRY LIST DEL 2026

Il mondiale Superbike 2026 parte ufficialmente nel weekend del 20-22 febbraio con il round inaugurale a Phillip Island, in Australia, appuntamento storico per le derivate di serie. Anche per il 2026 sono stati confermati 12 round, con l’Italia che ospiterà il WSBK a Misano (12-14 giugno) e a Cremona (25-27 settembre). La chiusura del campionato, che nel 2025 è stata decisiva per l’assegnazione del titolo, è fissata per il fine settimana del 16-18 ottobre a Jerez de la Frontera.

Griglia rivoluzionata È cambiato molto, quasi tutto, nello schieramento di partenza della Superbike 2026. Con il passaggio in MotoGP nel team Yamaha Pramac di Toprak Razgatlioglu, BMW ha deciso di affidare una delle due M1000RR a Danilo Petrucci che, lasciata la Ducati indipendente del team Barni Spark, diventa pilota ufficiale della casa tedesca, affiancato nel box da Miguel Oliveira reduce da una lunga esperienza in MotoGP. Alvaro Bautista lascia a sua volta il team Aruba.it Ducati, con cui ha vinto due titoli mondiali e 63 gare, prendendo il posto che era di Danilo Petrucci nel team Barni, affiancando il confermato Yari Montella.

Grande rivoluzione anche in casa Honda dove, dopo quattro anni, la coppia Iker Lecuona e Xavi Vierge lascia la casa di Tokio e viene sostituita dai rookies superbike Dixon e Chantra. Lecuona diventa compagno di squadra di Nicolò Bulega in Ducati factory, mentre Vierge va a sostituire Jonathan Rea in Pata Maxus Yamaha. Il sei volte campione del mondo non abbandona pero’ il paddock WSBK, perche’ sarà il test rider della CBR 1000RR-R SP. A lui HRC ha deciso di affidare lo sviluppo della moto factory.

Italiani in cerca di gloria, tra conferme di peso e new entry Detto del debutto in Superbike di Olivera, Chantra e Dixon, arriva nel mondiale WBK anche Stefano Manzi, campione del mondo SSP nel 2025 dopo i due secondi posti del 2023 e 2024. Il pilota italiano entra nel team GRT Yamaha e sarà in sella alla R1, dividendo il box con Remy Gardner.

La stagione 2026 vede anche l’ingresso di Alberto Surra con il team brianzolo Motocorsa Racing e del giovanissimo Mattia Rato (21 anni) compagno di Bahattin Sofuoglu nel team Motoxracing che schiera due Yamaha R1 indipendenti.

La griglia italiana si completa chiaramente con Danilo Petrucci di cui abbiamo detto del passaggio in BMW, Nicolò Bulega considerato inevitabilmente il principale candidato al titolo 2026, Andrea Locatelli miglior Yamaha 2025, Yari Montella con Bautista in Ducati Barni, Axel Bassani sulla Bimota KB998 Rimini del team KRT Provec e Lorenzo Baldassarri che entra a far parte del team GoEleven in sostituzione di Andrea Iannone.

©Ansa

Sei costruttori confermati in SBK, ben otto in SSP Kawasaki, Honda, Yamaha, Bimota, BMW e Ducati: tutte ancora della partita. A Borgo Panigale fanno debuttare nel mondiale la nuova V4R, l’arma per provare a portare a casa il 22esimo di 39 campionati, numeri che non hanno bisogno di spiegazioni. Moto di nuova omologazione, aerodinamica ulteriormente rivista, forcellone che abbandona il monobraccio. Due Panigale factory sono assegnate ad Aruba.it, altre sei sono per i team indipendenti tra cui GoEleven, Barni, Marc VDS, Motocorsa e MGM.

Schieramento incredibilmente ampio in SSP con ben otto costruttori in pista, segno dell’interesse delle case per le cilindrate intermedie: due italiane, due cinesi, una inglese e tre giapponesi, rispettivamente MV Agusta e Ducati, ZXMOTO e QJMOTOR, quindi Triumph, Yamaha, Kawasaki, Honda.