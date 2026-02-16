Sbk 2026, piloti e team del Mondiale Superbike: l'entry list
Al via nel weekend a Phillip Island, il Mondiale della Superbike è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Al via 21 piloti e 13 team, a cominciare da Ducati e da Nicolò Bulega. In Australia non ci sarà ancora Somkiat Chantra reduce dall'infortunio: a sostituirlo nel Team Honda HRC Tetsuta Nagashima. Ecco tutti i protagonisti in griglia da seguire quest'anno
- NICOLÒ BULEGA
- IKER LECUONA
- DANILO PETRUCCI
- MIGUEL OLIVEIRA
- ANDREA LOCATELLI
- XAVI VIERGE
- YARI MONTELLA
- ALVARO BAUTISTA
- ALEX LOWES
- AXEL BASSANI
- SOMKIAT CHANTRA*
- JAKE DIXON
- STEFANO MANZI
- REMY GARDNER
- SAM LOWES
- LORENZO BALDASSARRI
- TARRAN MACKENZIE
- GARRETT GERLOFF
- ALBERTO SURRA
- MATTIA RATO
- BAHATTIN SOFUOGLU