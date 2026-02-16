Offerte Sky
Sbk 2026, piloti e team del Mondiale Superbike: l'entry list

superbike fotogallery
21 foto

Al via nel weekend a Phillip Island, il Mondiale della Superbike è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Al via 21 piloti e 13 team, a cominciare da Ducati e da Nicolò Bulega. In Australia non ci sarà ancora Somkiat Chantra reduce dall'infortunio: a sostituirlo nel Team Honda HRC Tetsuta Nagashima. Ecco tutti i protagonisti in griglia da seguire quest'anno

LA SUPERBIKE IN ESCLUSIVA SU SKY FINO AL 2027

