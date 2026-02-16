Superbike, test Phillip Island Day 1: Bulega leader, Bimota e Kawasaki vicine alle Ducati

Nel primo vero test asciutto della stagione 2026, Bulega comanda le operazioni come da pronostico. Secondo tempo per Bassani davanti a Sam Lowes, poi Gerloff. Buon debutto per Baldassarri al sesto posto. Tre costruttori animano le prime otto posizioni: Ducati, Bimota e Kawasaki GUARDA IL MONDIALE SUPERBIKE SU SKY

La stagione 2026 del mondiale Superbike prende il via ufficialmente, si può dire, con la prima giornata di test sul circuito di Phillip Island. Il tradizionale test in Australia è ancora più rilevante del solito, considerando le cattive condizioni trovate nelle prove svolte a Jerez e Portimao nelle passate settimane. Con un meteo favorevole per tutta la giornata, squadre e piloti hanno potuto finalmente macinare chilometri e i risultati hanno riservato alcune piccole sorprese, oltre a confermare il nome del favorito per il weekend di gara.

Bulega leader e favorito per la gara Nicolò Bulega, infatti, non ha fatto sconti a nessuno e ha concluso in testa le due sessioni (di due ore ciascuna) previste nella giornata odierna. Il tempo di 1’29”345 lascia intravedere tutto il potenziale della nuova Ducati Panigale V4 R e lo pone davanti al connazionale Axel Bassani, apparentemente molto a suo agio sui saliscendi di Phillip Island. Anche il pilota di casa Bimota è stato solido in entrambe le sessioni, mentre Sam Lowes ha avuto una giornata più tribolata, con un problema tecnico e una caduta che gli hanno comunque permesso di chiudere terzo.

Bene anche Kawasaki Yari Montella è stato veloce tutto il giorno e, dopo aver fatto secondo in mattinata, ha concluso quarto assoluto. Non solo Ducati e Bimota, però: anche Kawasaki si è comportata molto bene, con Garrett Gerloff in top 5 a fine giornata. Sesto crono per Alex Lowes seguito da un buonissimo Lorenzo Baldassarri, che torna in Superbike con il team Go Eleven. Ancora Ducati dietro di lui, nuovamente in livrea Barni Spark: nonostante una scivolata nel pomeriggio, Alvaro Bautista ha spuntato il settimo tempo.

I risultati degli altri italiani Nelle prime dieci posizioni anche Xavi Vierge con la prima Yamaha e Jake Dixon, esordiente sulla Honda ufficiale. Undicesimo l’attesissimo Miguel Oliveira su BMW M 1000 RR, poi Iker Lecuona con la Ducati Aruba a precedere un trio di italiani composto da Stefano Manzi tredicesimo, Danilo Petrucci quattordicesimo e Alberto Surra quindicesimo. Diciottesimo Andrea Locatelli, ventiduesimo Mattia Rato.