La sorpresa dei test di Jerez della Moto2 era in realtà attesa da novembre. Álex Escrig porta la sua Forward in testa con un tempo record che per la prima volta abbatte il muro del minuto e 39 secondi. Il grandissimo passo avanti di Forward è confermato anche dal ritmo di Escrig, tra i migliori visti nel test. Al suo livello, anche se più indietro in classifica per un giro secco meno esplosivo, ci sono sicuramente Daniel Muñoz, sostituito di Moreira campione del mondo in Italtrans e Manu González, vicecampione in carica. Anche Celestino Vietti, seppure con una sequenza di giri meno abbondante, ha segnato un grande ritmo sulla sua Boscoscuro. Dà fiducia anche il primo approccio alla categoria di Luca Lunetta, distante 8 decimi dal vertice. Più complicata al momento la strada per Tony Arbolino che ritorna da quest'anno sulla Kalex. Ma ci sarà modo di trovare la giusta velocità già tra pochi giorni, dal 27 febbraio con le prime prove libere del gp di Thailandia (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)