Moto2, test Jerez: i risultati della giornata 2. Tempo record di Álex Escrig

JEREZ
Rosario Triolo

Rosario Triolo

Foto IG @forwardracinggp

Tempo record di Álex Escrig nella giornata 2 di test a Jerez per la Moto2. Buone indicazioni anche da Luca Lunetta e Celestino Vietti in vista dell'inizio del nuovo campionato in Thailandia nel weekend 27 febbraio-1 marzo (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)

LA PRESENTAZIONE DELLA STAGIONE 2026 DI MOTOGP

La sorpresa dei test di Jerez della Moto2 era in realtà attesa da novembre. Álex Escrig porta la sua Forward in testa con un tempo record che per la prima volta abbatte il muro del minuto e 39 secondi. Il grandissimo passo avanti di Forward è confermato anche dal ritmo di Escrig, tra i migliori visti nel test. Al suo livello, anche se più indietro in classifica per un giro secco meno esplosivo, ci sono sicuramente Daniel Muñoz, sostituito di Moreira campione del mondo in Italtrans e Manu González, vicecampione in carica. Anche Celestino Vietti, seppure con una sequenza di giri meno abbondante, ha segnato un grande ritmo sulla sua Boscoscuro. Dà fiducia anche il primo approccio alla categoria di Luca Lunetta, distante 8 decimi dal vertice. Più complicata al momento la strada per Tony Arbolino che ritorna da quest'anno sulla Kalex. Ma ci sarà modo di trovare la giusta velocità già tra pochi giorni, dal 27 febbraio con le prime prove libere del gp di Thailandia (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)

Moto2, la classifica del secondo giorno di test a Jerez

Test Jerez day 2

Moto2, la classifica combinata dei primi due giorni di test

risultati combinati

