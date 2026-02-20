MotoGP, Graham Webber nuovo direttore di gara. Mike Webb diventa coordinatoreNovità
La MotoGP ha ufficializzato alcune modifiche nell'organigramma della Race Direction nella prossima stagione. Dopo 14 anni, Mike Webb lascia il ruolo di direttore di gara a Graham Webber e diventa coordinatore della direzione di gara
La stagione 2026 della MotoGP sta per iniziare, con la definizione degli ultimi dettagli organizzativi. In un comunicato ufficiale, è stata ufficializzata la nuova struttura della Race Direction, che porterà all'aggiunta di una nuova figura a fianco del direttore e del vicedirettore di gara. Si tratta del coordinatore della direzione di gara, ruolo che sarà affidato a Mike Webb, storico Race Director, in carica dal 2012 a oggi. Per ricoprire la nuova posizione Webb lascia il ruolo di direttore di gara a Graham Webber, con Jack Gorst che diventerà il nuovo vicedirettore di gara. I tre gestiranno una squadra responsabile della Direzione Gara in ogni Gran Premio della stagione, in tutte le classi.