La MotoGP ha ufficializzato alcune modifiche nell'organigramma della Race Direction nella prossima stagione. Dopo 14 anni, Mike Webb lascia il ruolo di direttore di gara a Graham Webber e diventa coordinatore della direzione di gara

La stagione 2026 della MotoGP sta per iniziare, con la definizione degli ultimi dettagli organizzativi. In un comunicato ufficiale, è stata ufficializzata la nuova struttura della Race Direction, che porterà all'aggiunta di una nuova figura a fianco del direttore e del vicedirettore di gara. Si tratta del coordinatore della direzione di gara, ruolo che sarà affidato a Mike Webb, storico Race Director, in carica dal 2012 a oggi. Per ricoprire la nuova posizione Webb lascia il ruolo di direttore di gara a Graham Webber, con Jack Gorst che diventerà il nuovo vicedirettore di gara. I tre gestiranno una squadra responsabile della Direzione Gara in ogni Gran Premio della stagione, in tutte le classi.