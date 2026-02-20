Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

MotoGP, Graham Webber nuovo direttore di gara. Mike Webb diventa coordinatore

Novità

La MotoGP ha ufficializzato alcune modifiche nell'organigramma della Race Direction nella prossima stagione. Dopo 14 anni, Mike Webb lascia il ruolo di direttore di gara a Graham Webber e diventa coordinatore della direzione di gara

MOTOGP, LA GUIDA AI TEST DI BURIRAM

La stagione 2026 della MotoGP sta per iniziare, con la definizione degli ultimi dettagli organizzativi. In un comunicato ufficiale, è stata ufficializzata la nuova struttura della Race Direction, che porterà all'aggiunta di una nuova figura a fianco del direttore e del vicedirettore di gara. Si tratta del coordinatore della direzione di gara, ruolo che sarà affidato a Mike Webb, storico Race Director, in carica dal 2012 a oggi. Per ricoprire la nuova posizione Webb lascia il ruolo di direttore di gara a Graham Webber, con Jack Gorst che diventerà il nuovo vicedirettore di gara. I tre gestiranno una squadra responsabile della Direzione Gara in ogni Gran Premio della stagione, in tutte le classi.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

Bagnaia: "Rispetto al 2025 ora posso spingere"

ducati

Niente time attack per Bagnaia nel day 2 di test: la pioggia ha consentito a Pecco di risparmiare...

Test, day 2: Mir fa miglior tempo, poi la pioggia

MotoGp

Day 2 di test a Sepang condizionato dalla pioggia, che di fatto non ha permesso ai piloti di...

Yamaha, problema sulle M1 e niente day 2 di test

MotoGp

Inizio di stagione complicato per la casa di Iwata: prima la caduta con frattura al dito della...

Bagnaia: "Sollevato, feeling positivo col davanti"

MotoGp

Buone sensazioni per Pecco Bagnaia nel primo giorno di test a Sepang: "Abbiamo lavorato molto...

Martin: "Dovevo operarmi. Futuro? Penso al 2026"

aprilia

Lo spagnolo, che è a Sepang per seguire i test ufficiali, ha parlato delle sue condizioni fisiche...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS