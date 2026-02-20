Piloti e team di nuovo in pista a Buriram domani e dopodomani per i test, gli ultimi prima dell'inizio del Mondiale nel weekend del 27 febbraio-1 marzo. Assente l'infortunato Aldeguer, tornano Fabio Quartararo e Jorge Martin. Ecco la guida per seguire la due giorni della Thailandia sui nostri canali

Sabato 21 e domenica 22 febbraio la MotoGP torna in pista per una due giorni di test in Thailandia che farà da antipasto al via ufficiale della stagione, in programma (sempre a Buriram) nel weekend del 27 febbraio-1 marzo. Ducati in cerca di conferme dopo quanto di buono fatto vedere nei test di Sepang: in pista vedremo anche il collaudatore Michele Pirro, che sostituirà l'infortunato Fermin Aldeguer. E mentre Yamaha proverà a rialzarsi dopo i problemi al motore V4 riscontrati in Malesia, Aprilia, Honda e Ktm cercheranno di completare i rispettivi lavori sulle moto per lanciare il guanto di sfida a Borgo Panigale. Tornano Fabio Quartararo (che aveva saltato il day 2 e day 3 in Malesia dopo la frattura di un dito della mano destra) e soprattutto Jorge Martin, che ha ricevuto l'ok dei dottori dopo la doppia operazione a clavicola e scafoide delle scorse settimane.