MotoGP, test in Thailandia a Buriram: calendario e orari

21-22 febbraio

Piloti e team di nuovo in pista a Buriram domani e dopodomani per i test, gli ultimi prima dell'inizio del Mondiale nel weekend del 27 febbraio-1 marzo. Assente l'infortunato Aldeguer, tornano Fabio Quartararo e Jorge Martin. Ecco la guida per seguire la due giorni della Thailandia sui nostri canali

LO SPETTACOLO DEI MOTORI SU SKY: TUTTO SULLA NUOVA STAGIONE

Sabato 21 e domenica 22 febbraio la MotoGP torna in pista per una due giorni di test in Thailandia che farà da antipasto al via ufficiale della stagione, in programma (sempre a Buriram) nel weekend del 27 febbraio-1 marzo. Ducati in cerca di conferme dopo quanto di buono fatto vedere nei test di Sepang: in pista vedremo anche il collaudatore Michele Pirro, che sostituirà l'infortunato Fermin Aldeguer. E mentre Yamaha proverà a rialzarsi dopo i problemi al motore V4 riscontrati in Malesia, Aprilia, Honda e Ktm cercheranno di completare i rispettivi lavori sulle moto per lanciare il guanto di sfida a Borgo Panigale. Tornano Fabio Quartararo (che aveva saltato il day 2 e day 3 in Malesia dopo la frattura di un dito della mano destra) e soprattutto Jorge Martin, che ha ricevuto l'ok dei dottori dopo la doppia operazione a clavicola e scafoide delle scorse settimane.

Come seguire i test di Buriram su Sky Sport

Semaforo verde, sia sabato che domenica, alle 4 ora italiana. Previste due sessioni: la prima con bandiera a scacchi alle 7 del mattino e poi, dopo le consuete prove di partenza, la seconda dalle 7.20 alle 12. Aggiornamenti in tempo reale fin dalle prime ore della mattinata qui su skysport.it, con foto, video e curiosità dalla Thailandia nel nostro liveblog, dove potrete seguire la classifica dei tempi minuto per minuto. Dalle 12 collegamenti continui anche su Sky Sport 24 e in streaming su NOW. E sempre sul canale 200 da non perdere l'appuntamento con 'Reparto Corse speciale test', lo spazio di approfondimento condotto da Vera Spadini con interviste e commenti.

