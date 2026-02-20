Superbike a Phillip Island: Bulega fa il vuoto nelle Libere, pole di Masià in SupersportSBK
Bulega comanda entrambe le prove libere di Superbike a Phillip Island, impressionando soprattutto nel ritmo gara. Lo seguono i gemelli Alex e Sam Lowes. Bene anche Bassani, quarto davanti a Bautista, Baldassarri e Montella. In Supersport pole position di Masià, sorprende la ZXMOTO di Debise al terzo posto.
La stagione 2026 del mondiale Superbike ha preso ufficialmente il via con le prove libere di Phillip Island, corredate dalla Superpole della classe Supersport. La top class sembra, oggettivamente, affare per un uomo solo: Nicolò Bulega ha infatti comandato la classifica di entrambe le sessioni, siglando un irraggiungibile 1’28.858 in FP1 e martellando sul passo del 1’29 basso in FP2. Includendo le due giornate di test di inizio settimana, per l’italiano di casa Aruba.it Racing - Ducati sono sei turni su sei davanti a tutti. Al secondo e terzo posto ecco i gemelli Alex e Sam Lowes, accomunati dalla noia di una caduta (per entrambi incruenta) nella fase finale della sessione pomeridiana. A confermare la bontà della Bimota è anche il quarto posto di Axel Bassani, leader di una piccola falange italiana che comprende Lorenzo Baldassarri (sesto) e Yari Montella (settimo). Prima di loro, però, Alvaro Bautista. Top ten per Iker Lecuona, Garrett Gerloff e Miguel Oliveira, con Xavi Vierge e Danilo Petrucci subito alle loro spalle. Alberto Surra è quattordicesimo nonostante una scivolata alla curva quattro in FP2 e precede Andrea Locatelli. Diciottesimo crono per Stefano Manzi, ventunesimo per Mattia Rato.
SBK, i risultati delle prove libere
Supersport, Masià conquista la pole position
In Supersport prova di forza di Jaume Masià, che conquista la prima Superpole dell’anno dopo aver concluso in testa tutte le sessioni di test e le prove libere della mattinata. Per lo spagnolo è la seconda pole position nella categoria, ottenuta con il tempo di 1’32.115 davanti a un ottimo Oli Bayliss, in grande spolvero sulla pista di casa a bordo della sua Triumph. La grande sorpresa, però, è il debutto vincente della ZXMOTO gestita dal team Evan Bros, subito al terzo posto nelle mani di Valentin Debise. Scatterà quarto il vicecampione del mondo in carica Can Oncu, passato nelle file di Ten Kate Racing. Dietro di lui Tom Booth-Amos e Philipp Oettl, con il rookie di lusso Albert Arenas ad aprire la terza fila. Alle sue spalle Matteo Ferrari, il migliore tra i piloti italiani grazie all’ottavo crono. Ondrej Vostatek e Mattia Casadei completano le prime dieci posizioni; buona prestazione anche per Jacopo Cretaro, che chiude al quindicesimo posto.