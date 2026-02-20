La stagione 2026 del mondiale Superbike ha preso ufficialmente il via con le prove libere di Phillip Island, corredate dalla Superpole della classe Supersport. La top class sembra, oggettivamente, affare per un uomo solo: Nicolò Bulega ha infatti comandato la classifica di entrambe le sessioni, siglando un irraggiungibile 1’28.858 in FP1 e martellando sul passo del 1’29 basso in FP2. Includendo le due giornate di test di inizio settimana, per l’italiano di casa Aruba.it Racing - Ducati sono sei turni su sei davanti a tutti. Al secondo e terzo posto ecco i gemelli Alex e Sam Lowes, accomunati dalla noia di una caduta (per entrambi incruenta) nella fase finale della sessione pomeridiana. A confermare la bontà della Bimota è anche il quarto posto di Axel Bassani, leader di una piccola falange italiana che comprende Lorenzo Baldassarri (sesto) e Yari Montella (settimo). Prima di loro, però, Alvaro Bautista. Top ten per Iker Lecuona, Garrett Gerloff e Miguel Oliveira, con Xavi Vierge e Danilo Petrucci subito alle loro spalle. Alberto Surra è quattordicesimo nonostante una scivolata alla curva quattro in FP2 e precede Andrea Locatelli. Diciottesimo crono per Stefano Manzi, ventunesimo per Mattia Rato.