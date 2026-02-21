Grande italia in Sbk: Nicolò Bulega vince gara 1 a Phillip Island, la prima del 2026, in un podio tutto italiano. Alle spalle del ducatista di Aruba Racing ci sono infatti le altre Ducati di Yari Montella (team Barni) e Lorenzo Baldassarri (GoEleven). A completare il sabato magico in Australia per i nostri colori il 4° posto di Bassani (Bimota). Più indietro le Bmw, con Oliveira 8° e Petrucci 10°. Ti sei perso gara 1? Su Sky Sport MotoGP la puoi rivedere in replica alle 9.30, alle 13.15, alle 17.15 e alle 21.15

Per la prima posizione non c’è stata storia, né c’erano dubbi viste le premesse. Dalla seconda piazza in giù, invece, alla vigilia della gara era l’incertezza a regnare, con un plotone pronto a darsi battaglia. A emergere prepotentemente è stato Yari Montella , secondo in griglia e al traguardo dopo una corsa solitaria. Per il pilota campano di casa Barni Spark è il primo podio in Superbike e lo stesso vale per Lorenzo Baldassarri , che bagna col terzo posto il ritorno nel mondiale e regala un’enorme gioia al team GoEleven .

Superbike, l'ordine d'arrivo di gara 1 a Phillip Island

In Supersport trionfa Masià, Ferrari miglior italiano

Nella classe Supersport è Jaume Masià a fare il Bulega, concretizzando la partenza dalla pole position e vincendo Gara 1 con margine su Philipp Oettl. Primo podio in carriera, per giunta sul tracciato di casa, per un ottimo Oli Bayliss: l’australiano ha tenuto a bada le Yamaha di Albert Arenas e Can Oncu, che ha chiuso la top five. Sesta posizione per il migliore degli italiani, Matteo Ferrari, davanti a Ondrej Vostatek e Alessandro Zaccone. Punti per Federico Caricasulo e Filippo Farioli, quattordicesimo e quindicesimo.