Superbike Phillip Island: gara 1 a Bulega, podio tutto italiano con Montella e Baldassarriphillip island
Grande italia in Sbk: Nicolò Bulega vince gara 1 a Phillip Island, la prima del 2026, in un podio tutto italiano. Alle spalle del ducatista di Aruba Racing ci sono infatti le altre Ducati di Yari Montella (team Barni) e Lorenzo Baldassarri (GoEleven). A completare il sabato magico in Australia per i nostri colori il 4° posto di Bassani (Bimota). Più indietro le Bmw, con Oliveira 8° e Petrucci 10°. Ti sei perso gara 1? Su Sky Sport MotoGP la puoi rivedere in replica alle 9.30, alle 13.15, alle 17.15 e alle 21.15
L’inizio di stagione del mondiale Superbike parla, anzi, urla italiano: quattro piloti nei primi quattro posti con due moto nate in Emilia-Romagna e tre squadre tricolore, un risultato storico. Sotto il sole dell’Australia, Nicolò Bulega si conferma re di Phillip Island con pole position e vittoria schiacciante in Gara 1, la ventunesima in carriera. Già domani, quindi, il pilota di Aruba Racing - Ducati potrebbe diventare l’italiano più vincente di sempre nella categoria, superando Marco Melandri fermo a quota ventidue successi.
Primi podi in Sbk per Montella e Baldassarri
Per la prima posizione non c’è stata storia, né c’erano dubbi viste le premesse. Dalla seconda piazza in giù, invece, alla vigilia della gara era l’incertezza a regnare, con un plotone pronto a darsi battaglia. A emergere prepotentemente è stato Yari Montella, secondo in griglia e al traguardo dopo una corsa solitaria. Per il pilota campano di casa Barni Spark è il primo podio in Superbike e lo stesso vale per Lorenzo Baldassarri, che bagna col terzo posto il ritorno nel mondiale e regala un’enorme gioia al team GoEleven.
Bassani 4° su Bimota, indietro le Bmw
Gara di altissima qualità anche per Axel Bassani su Bimota, battuto di poco da Baldassarri dopo aver colmato il distacco grazie a un passo impressionante negli ultimi giri. Quinto al traguardo Sam Lowes davanti a Iker Lecuona e Alex Lowes, mentre Miguel Oliveira conclude ottavo dopo un grande recupero dall’ultima posizione sulla griglia (causa caduta in Superpole). In top ten il rookie Alberto Surra con la Ducati di Motocorsa Racing e Danilo Petrucci, ancora lontano dalla miglior condizione con la sua BMW. A punti Andrea Locatelli, tredicesimo; diciassettesimo Mattia Rato, ritirato Stefano Manzi.
In Supersport trionfa Masià, Ferrari miglior italiano
Nella classe Supersport è Jaume Masià a fare il Bulega, concretizzando la partenza dalla pole position e vincendo Gara 1 con margine su Philipp Oettl. Primo podio in carriera, per giunta sul tracciato di casa, per un ottimo Oli Bayliss: l’australiano ha tenuto a bada le Yamaha di Albert Arenas e Can Oncu, che ha chiuso la top five. Sesta posizione per il migliore degli italiani, Matteo Ferrari, davanti a Ondrej Vostatek e Alessandro Zaccone. Punti per Federico Caricasulo e Filippo Farioli, quattordicesimo e quindicesimo.