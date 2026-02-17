Calendario Sbk 2026, gare e date del Mondiale Superbike
Si avvicina la nuova stagione di Superbike, Mondiale da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sono 12 le tappe a partire dal prossimo weekend in Australia fino alla chiusura a ottobre in Spagna. In programma la seconda volta nella storia del WorldSBK al Balaton Park , in Ungheria, che andrà in scena a maggio. Anticipo per Aragon, a Cremona si correrà in settembre. Ecco il calendario ufficiale
- 12 round
- Apertura in Australia, a Phillip Island dal 20 al 22 febbraio
- Chiusura in Spagna, a Jerez de la Frontera dal 16 al 18 ottobre
- La seconda volta nella storia del WorldSBK al Balaton Park andrà in scena a maggio
- Anticipo per Aragon, a Cremona si correrà in settembre
- 20-22 febbraio: Phillip Island Grand Prix Circuit, Australia
- 27-29 marzo: Autodromo Internacional do Algarve, Portogallo
- 17-19 aprile: TT Circuit Assen, Olanda
- 1-3 maggio: Balaton Park Circuit, Ungheria
- 15-17 maggio: Autodrom Most, Repubblica Ceca
- 29-31 maggio: MotorLand Aragon, Spagna
- 12-14 giugno: Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, Italia
- 10-12 luglio: Donington Park, Regno Unito
- 4-6 settembre: Circuit de Nevers Magny-Cours, Francia
- 25-27 settembre: Cremona Circuit, Italia
- 9-11 ottobre: Circuito Estoril, Portogallo
- 16-18 ottobre: Circuit de Jerez – Angel Nieto, Spagna*