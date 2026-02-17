Offerte Sky
Calendario Sbk 2026, gare e date del Mondiale Superbike

Si avvicina la nuova stagione di Superbike, Mondiale da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sono 12 le tappe a partire dal prossimo weekend in Australia fino alla chiusura a ottobre in Spagna. In programma la seconda volta nella storia del WorldSBK al Balaton Park , in Ungheria, che andrà in scena a maggio. Anticipo per Aragon, a Cremona si correrà in settembre. Ecco il calendario ufficiale

LA SUPERBIKE IN ESCLUSIVA SU SKY FINO AL 2027

