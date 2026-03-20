Bezzecchi fuori dal Q2: "Abbiamo avuto dei problemi, non è chiaro cosa sia successo"aprilia
Venerdì complicato per il pilota dell'Aprilia, 20° nelle pre-qualifiche 'bagnate' di Goiania e costretto a passare dal Q1. "Un peccato, perché la mattina era andata bene - spiega Bezzecchi - ero veloce e la pista bellissima. Ma nel pomeriggio abbiamo faticato molto, specialmente quando ha iniziato a piovere più intensamente. Lavoreremo sodo stanotte". Sabato qualifiche alle 14.45 e Sprint alle 19, domenica gara lunga alla stessa ora. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
Pre-qualifiche da archiviare in fretta per Marco Bezzecchi, obbligato a passare dal Q1 sabato dopo il 20° tempo nel venerdì bagnato di Goiania. E dire che la giornata era cominciata alla grande per il pilota dell'Aprilia, sbarcato in Brasile da vincitore della gara (lunga) d'apertura in Thailandia. "È evidente che abbiamo avuto dei problemi - spiega il romagnolo - specialmente nel primo run delle prove. Gli ingegneri e tutti quanti stanno ancora guardando i dati, non è ancora chiaro cosa sia successo. Ma di sicuro abbiamo faticato molto. Dopo, quando siamo tornati in pista, la pioggia era aumentata, quindi era quasi impossibile migliorare. Un peccato perché la mattina era andata bene, ero veloce e la pista è bellissima. Dovremo lavoreremo sodo stanotte".
Bez: "Q1 durissima, confido nel sole..."
Non sarà una passeggiata al Q1, ma Bez è pronto alla battaglia. "Sarà durissima - confessa - ma anche d'aiuto per noi perché avremo una sessione in più... Sarà comunque difficile, le condizioni sono toste perché la pista non si sta asciugando. Con la pioggia è impossibile: non fai più di quattro giri, ci sono chiazze ovunque. Speriamo che domani sia super soleggiato e l'acqua possa sparire. Ma se non sarà così, spero che piova del tutto". L'ultima battuta sul layout della nuovo tracciato brasiliano: "Molto bello e divertente. Sarebbe fantastico poterci girare sull'asciutto".