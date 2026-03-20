Venerdì complicato per il pilota dell'Aprilia, 20° nelle pre-qualifiche 'bagnate' di Goiania e costretto a passare dal Q1. "Un peccato, perché la mattina era andata bene - spiega Bezzecchi - ero veloce e la pista bellissima. Ma nel pomeriggio abbiamo faticato molto, specialmente quando ha iniziato a piovere più intensamente. Lavoreremo sodo stanotte". Sabato qualifiche alle 14.45 e Sprint alle 19, domenica gara lunga alla stessa ora. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

Pre-qualifiche da archiviare in fretta per Marco Bezzecchi, obbligato a passare dal Q1 sabato dopo il 20° tempo nel venerdì bagnato di Goiania. E dire che la giornata era cominciata alla grande per il pilota dell'Aprilia, sbarcato in Brasile da vincitore della gara (lunga) d'apertura in Thailandia. "È evidente che abbiamo avuto dei problemi - spiega il romagnolo - specialmente nel primo run delle prove. Gli ingegneri e tutti quanti stanno ancora guardando i dati, non è ancora chiaro cosa sia successo. Ma di sicuro abbiamo faticato molto. Dopo, quando siamo tornati in pista, la pioggia era aumentata, quindi era quasi impossibile migliorare. Un peccato perché la mattina era andata bene, ero veloce e la pista è bellissima. Dovremo lavoreremo sodo stanotte".