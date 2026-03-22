MotoGP oggi, le ultime news del GP Brasile a Goiania e come ci arrivano i piloti
Fabio Di Giannantonio ci riprova: anche nella gara lunga di stasera alle 19 scatterà dalla pole position a Goiania. Ieri la Sprint Race vinta da Marc Marquez, dopo un sorpasso sul pilota romano, 2° al traguardo, a tre giri dalla fine. Programma modificato, con qualifiche Moto2 previste oggi alle 13.40 per via del ritardo di ieri dovuto a un buco rattoppato in rettilineo. il GP Brasile è LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
- Marc Marquez ha vinto la prima Sprint della storia della MotoGP a Goiania. Il fuoriclasse di Cervera ha rimontato nel finale Fabio Di Giannantonio, partito dalla pole e in testa fino a 3 giri dalla fine. Sul podio anche un commosso Jorge Martin, davanti al compagno di team Bezzecchi. Ottavo Pecco Bagnaia, che scattava dall'11^ casella
- La Sprint MotoGP di ieri è partita alle 20.20 italiane, con 1 ora e 20' di ritardo rispetto all'orario previsto. Il motivo? Un buco sul rettilineo principale spuntato dopo le qualifiche della top class, verificatosi per la troppa pressione dell’acqua dei giorni scorsi dopo le forti piogge. Grande lavoro per sistemare la pista, in un punto comunque fuori traiettoria. Per queste le qualifiche Moto3 sono state disputate dopo la MotoGP e quelle Moto2 sono state rinviate a oggi alle 13.40
- Ore 13.40: Qualifiche Moto2
- Ore 14.35: MotoGP - Warm Up
- Ore 15: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 15.30: Paddock Live
- Ore 16: Moto3 - gara
- Ore 17: Paddock Live
- Ore 17.15: Moto2 - gara
- Ore 18.15: Paddock Live
- Ore 18.30: Grid
- Ore 19: MotoGP - gara
- Ore 20: Zona Rossa
- Ore 21: Race Anatomy MotoGP