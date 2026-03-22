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MotoGP oggi, le ultime news del GP Brasile a Goiania e come ci arrivano i piloti

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Fabio Di Giannantonio ci riprova: anche nella gara lunga di stasera alle 19 scatterà dalla pole position a Goiania. Ieri la Sprint Race vinta da Marc Marquez, dopo un sorpasso sul pilota romano, 2° al traguardo, a tre giri dalla fine. Programma modificato, con qualifiche Moto2 previste oggi alle 13.40 per via del ritardo di ieri dovuto a un buco rattoppato in rettilineo. il GP Brasile è LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

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