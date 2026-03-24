Bezzecchi: "Ad Austin per continuare il trend positivo"aprilia
Dopo il trionfale weekend brasiliano, in cui Bezzecchi e Martin hanno portato a casa la doppietta per Aprilia, la casa di Noale si prepara per il prossimo appuntamento del Motomondiale, in programma questo fine settimana ad Austin: tutte le sessioni saranno LIVE su Sky e in streaming su NOW
2 vittorie nei primi due Gran Premi stagionali e una moto che in pista fa sognare: l'Aprilia si prepara al GP di Austin con grande entusiasmo, anche perchè venerdì 27 verrà presentata "X", una nuova moto in edizione limitatissima, prodotta in soli 30 esemplari. L'entusiasmo traspare anche dalle parole di Marco Bezzecchi, leader del Mondiale, che negli Usa vuole centrare la quinta vittoria consecutiva in MotoGP (considerando anche il finale della scorsa stagione): "Sono contento di tornare ad Austin. È una pista bella, ma anche difficile e molto particolare, dove l'anno scorso avevamo fatto un discreto weekend nonostante alcune difficoltà. Cercheremo di mantenere questo trend positivo e questa voglia di continuare a far bene".
Martin: "Dobbiamo rimanere con i piedi per terra"
Più cauto, invece, Jorge Martin, nonostante la grande soddisfazione di aver chiuso sia la Sprint che la gara lunga in Brasile sul podio, dopo un 2025 difficilissimo a causa degli infortuni. "Austin è una pista che potrebbe confermare le buone sensazioni delle prime due prime gare - ha spiegato il pilota spagnolo, campione del mondo nel 2024 -. Stiamo facendo un ottimo lavoro, ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra perché questa è sempre una pista particolare".