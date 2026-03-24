Dopo il trionfale weekend brasiliano, in cui Bezzecchi e Martin hanno portato a casa la doppietta per Aprilia, la casa di Noale si prepara per il prossimo appuntamento del Motomondiale, in programma questo fine settimana ad Austin: tutte le sessioni saranno LIVE su Sky e in streaming su NOW

2 vittorie nei primi due Gran Premi stagionali e una moto che in pista fa sognare: l 'Aprilia si prepara al GP di Austin con grande entusiasmo, anche perchè venerdì 27 verrà presentata "X" , una nuova moto in edizione limitatissima, prodotta in soli 30 esemplari. L'entusiasmo traspare anche dalle parole di Marco Bezzecchi , leader del Mondiale, che negli Usa vuole centrare la quinta vittoria consecutiva in MotoGP (considerando anche il finale della scorsa stagione): " Sono contento di tornare ad Austin. È una pista bella, ma anche difficile e molto particolare, dove l'anno scorso avevamo fatto un discreto weekend nonostante alcune difficoltà. Cercheremo di mantenere questo trend positivo e questa voglia di continuare a far bene ".

Martin: "Dobbiamo rimanere con i piedi per terra"

Più cauto, invece, Jorge Martin, nonostante la grande soddisfazione di aver chiuso sia la Sprint che la gara lunga in Brasile sul podio, dopo un 2025 difficilissimo a causa degli infortuni. "Austin è una pista che potrebbe confermare le buone sensazioni delle prime due prime gare - ha spiegato il pilota spagnolo, campione del mondo nel 2024 -. Stiamo facendo un ottimo lavoro, ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra perché questa è sempre una pista particolare".