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Harley-Davidson Bagger World Cup: le prime FOTO delle moto e gli appuntamenti su Sky

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Non solo MotoGP: dal 27 al 29 marzo ad Austin prenderà ufficialmente il via la Harley-Davidson Bagger World Cup, la nuova categoria del Motomondiale che sostituisce la MotoE. I piloti hanno svolto due giorni di test sul circuito americano nell'ultimo weekend e ora sono pronti a partire con la prima tappa della stagione, che sarà trasmessa LIVE su Sky e in streaming su NOW. Ecco come sono andati i test e i dettagli sulla nuova categoria dedicata alle Harley Davidson

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