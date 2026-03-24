Harley-Davidson Bagger World Cup: le prime FOTO delle moto e gli appuntamenti su Sky
Non solo MotoGP: dal 27 al 29 marzo ad Austin prenderà ufficialmente il via la Harley-Davidson Bagger World Cup, la nuova categoria del Motomondiale che sostituisce la MotoE. I piloti hanno svolto due giorni di test sul circuito americano nell'ultimo weekend e ora sono pronti a partire con la prima tappa della stagione, che sarà trasmessa LIVE su Sky e in streaming su NOW. Ecco come sono andati i test e i dettagli sulla nuova categoria dedicata alle Harley Davidson
- La terza tappa del Motomondiale, negli Usa, ospiterà le gare inaugurali della nuova categoria delle due ruote
- Ad Austin, le nuove moto sono scese in pista per due giorni di test, che hanno permesso ai piloti di conoscere meglio i mezzi che guideranno
- A partire da venerdì, i piloti hanno girato per due giorni in pista a bordo della stessa moto, la Road Glide spinta dal motore Milwaukee Eight V-Twin
- I nove piloti iscritti al campionato si sono lanciati sia nel classico time attack sia in una simulazione di gara con tanto di partenza da sperimentare
- Lo start è uno dei punti più interessanti della Bagger World Cup, dato che i box si trovano dentro la fan zone del circuito
- Il più veloce al termine dei 578 giri di test sul circuito delle Americhe è stato Eric Granado (vice campione del mondo MotoE nel 2022), del team Joe Rascal Racing, che ha registrato un tempo di 2:13:413
- Il pilota brasiliano ha preceduto di oltre mezzo secondo il suo compagno, Archie McDonald
- A difendere il tricolore in questa nuova categoria sarà Filippo Rovelli, che corre per il team ParkingGo, gestito dal fratello Edoardo
- Il numero 27 ha chiuso i test all'ultimo posto, ma la speranza è quella di poter dire la sua una volta che la stagione avrà ufficialmente inizio
- Nei sei fine settimana in cui le Harley-Davidson scenderanno in pista, i piloti dovranno affrontare due sessioni di prove libere al venerdì da 20 minuti ciascuna
- Al sabato, dopo una sessione di qualifica della durata di 20 minuti, si correrà subito una prima gara su una distanza compresa tra 7 e 9 giri
- La domenica, invece, sarà interamente dedicata a gara-2, che durerà esattamente come la corsa del sabato
- Come le altre categorie del Motomondiale, anche la nuova Bagger World Cup sarà trasmessa in esclusiva sui canali Sky e in streaming su NOW
- Nel weekend di Austin, si parte sabato 28 marzo alle 22:05 con Gara-1, che andrà su Sky Sport Mix
- La domenica, invece, sarà dedicata a Gara-2, trasmessa su Sky Sport Max alle 16:45
- Dopo il round iniziale ad Austin, le Harley-Davidson scenderanno in pista in altri 5 weekend, insieme a MotoGP, Moto2 e Moto3
- Le piste scelte per ospitare la nuova categoria sono: il Mugello (29-30 maggio), Assen (26-28 giugno), Silverstone (7-9 agosto), Aragon (28-30 agosto) e Spielberg (18-20 settembre)