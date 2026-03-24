Non solo MotoGP: dal 27 al 29 marzo ad Austin prenderà ufficialmente il via la Harley-Davidson Bagger World Cup, la nuova categoria del Motomondiale che sostituisce la MotoE. I piloti hanno svolto due giorni di test sul circuito americano nell'ultimo weekend e ora sono pronti a partire con la prima tappa della stagione, che sarà trasmessa LIVE su Sky e in streaming su NOW. Ecco come sono andati i test e i dettagli sulla nuova categoria dedicata alle Harley Davidson