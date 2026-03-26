Dicono tutti, a ragion veduta, che questa sia la sua pista elettiva, ma Marc Marquez non vince in Texas da quattro anni. "E’ una pista che amo molto, ma nelle ultime quattro stagioni non mi ha portato alcun successo; devo capire dove migliorare e poi Marco (Bezzecchi, ndr) sta dimostrando grande velocità e arriva da quattro vittorie consecutive. Cercherò di fermarlo, ma lui è il favorito adesso. E anche Fabio (Di Giannantonio, ndr) è molto veloce". Non è ancora il miglior Marquez, come ammette lui stesso: "L’anno scorso siamo partiti con maggiore forza, adesso sto cercando di ritrovare il feeling della moto, devo ancora conoscerla a fondo". Questa pista può aiutarti? "Di solito questa pista si adatta al mio stile di guida, ma i primi due settori sono fisici e non sono sicuro di esser davvero pronto. Devo essere anche più costante sul giro. Come abbiamo dimostrato in Brasile, in qualifica ci siamo, ma devo trovare i tempi sul giro con più facilità. A Goiania ci siamo avvicinati, non so se qui riusciremo a fare di meglio, ma nelle prossime gare di sicuro ci arriveremo".